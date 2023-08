MLB》狂！台美混血大物達成「20轟、35盜」里程碑 創史上第4人紀錄

卡洛爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)今日再度展現神速飛毛腿,跑出本季第35盜,創下史上第4人紀錄。

響尾蛇今日交手雙城,卡洛爾打第3棒守右外野,首打席挨觸身球上壘,擁有驚人腳程的卡洛爾,隨後飆速盜上二壘,本季第35盜出爐。

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,卡洛爾成為史上第4位,在新人球季達成至少「20轟、35盜」里程碑的球員,加入2012年楚奧特(Mike Trout)、1977年佩奇(Mitchell Page)、1966年艾吉(Tommie Agee)的行列。

卡洛爾此戰2打數繳白卷,吞下1次三振,賽後打擊率為0.274。響尾蛇打線受到壓制,全場僅敲出2支安打嚴重熄火,靠著小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)的陽春砲攻下1分,終場以1:12慘遭雙城痛宰。

