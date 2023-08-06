MLB》狂！台美混血大物達成「20轟、35盜」里程碑 創史上第4人紀錄

卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今日再度展現神速飛毛腿，跑出本季第35盜，創下史上第4人紀錄。

響尾蛇今日交手雙城，卡洛爾打第3棒守右外野，首打席挨觸身球上壘，擁有驚人腳程的卡洛爾，隨後飆速盜上二壘，本季第35盜出爐。

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大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，卡洛爾成為史上第4位，在新人球季達成至少「20轟、35盜」里程碑的球員，加入2012年楚奧特（Mike Trout）、1977年佩奇（Mitchell Page）、1966年艾吉（Tommie Agee）的行列。

卡洛爾此戰2打數繳白卷，吞下1次三振，賽後打擊率為0.274。響尾蛇打線受到壓制，全場僅敲出2支安打嚴重熄火，靠著小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的陽春砲攻下1分，終場以1：12慘遭雙城痛宰。

Corbin Carroll is the 4th rookie with a 20+ HR, 35+ SB season, joining:



2012 Mike Trout

1977 Mitchell Page

1966 Tommie Agee — Sarah Langs （@SlangsOnSports） August 6, 2023

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