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MiLB》轉隊後首支長打！「台灣怪力男」猛夯三壘打、連9戰敲安（影音）

2023/08/06 12:48

李灝宇。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕因交易從費城人轉戰老虎的台灣小將李灝宇，今敲出轉隊後首支長打，並將連續安打場次推進到9場，延續火燙手感。

老虎高階1A今於主場迎戰守護者高階1A，李灝宇擔任先發第三棒、鎮守二壘大關。首打席站著遭到三振，4局下第二打席擊出游擊滾地，並靠著失誤站上壘包，再藉由隊友攻勢回本壘得分。

6局下第三打席，李灝宇瞄準第一球紅中進壘，敲出中外野深遠安打，在一路狂奔上三壘，轉隊後首支長打出現，更是他本季首支三壘安打，隨後也靠隊友安打串聯再回本壘攻下分數。8局下第四打席，李灝宇擊出中外野飛球出局，最終所屬球隊以3：1獲勝。

此役李灝宇4打數敲出1支安打，並2度回到本壘得分，賽後打擊率0.279，進攻指數0.764，他也自美國時間7月26日後，連續9場比賽有安打演出，打擊狀況絕佳；守備方面，李灝宇於2局上還演出一次精彩撲接，沒收可能形成安打的強勁滾地球。

另一位旅美好手，效力紅襪2A的火球男劉致榮，今對上有著百大新秀第一名的哈勒戴（Jackson Holliday），以及正在打復健賽的明星外野手穆林斯（Cedric Mullins）的金鶯，主投4局被敲5支安打包含2轟，送出4次三振與3次保送，失掉3分責失分，賽後防禦率5.09。

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