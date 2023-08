MiLB》轉隊後首支長打！「台灣怪力男」猛夯三壘打、連9戰敲安（影音）

李灝宇。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕因交易從費城人轉戰老虎的台灣小將李灝宇,今敲出轉隊後首支長打,並將連續安打場次推進到9場,延續火燙手感。

老虎高階1A今於主場迎戰守護者高階1A,李灝宇擔任先發第三棒、鎮守二壘大關。首打席站著遭到三振,4局下第二打席擊出游擊滾地,並靠著失誤站上壘包,再藉由隊友攻勢回本壘得分。

6局下第三打席,李灝宇瞄準第一球紅中進壘,敲出中外野深遠安打,在一路狂奔上三壘,轉隊後首支長打出現,更是他本季首支三壘安打,隨後也靠隊友安打串聯再回本壘攻下分數。8局下第四打席,李灝宇擊出中外野飛球出局,最終所屬球隊以3:1獲勝。

Hao-Yu Lee drives a triple to deep right center. @wangler_nathan on the call. pic.twitter.com/R1LCUqnZbb