MLB》不是「故事哥」！美媒預測紅襪明年先發游擊人選

美媒列出紅襪來季的開季先發游擊人選。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在交易大限前僅換來內野手烏里耶斯（Luis Urias），陣容基本上與開季大致相符，儘管管理層此操作可能引來不少球迷反彈，但美媒認為紅襪在來季仍具有不錯的競爭力，並撰文預測明年開季先發人選。

《FanSided》撰文列出紅襪明年先發9人的可能人選，其中近日將傷癒回歸的明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story），被《FanSided》認為來季將會從二壘出發，原因是因為史托瑞剛從手肘傷勢回歸，紅襪需要減輕他在防守端，特別是傳球的壓力，因此史托瑞應該會是紅襪明年開季先發二壘人選。

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至於本季為人詬病的游擊防區，紅襪本季動用多名球員，如我國好手張育成、雷耶斯（Pablo Reyes）、赫南德茲（Kike Hernandez）等人，不過《FanSided》預測，明年先發游擊的重責大任，將會交給目前百大新秀第三名的20歲大物梅耶爾（Marcelo Mayer）。

《FanSided》指出，目前紅襪本季的游擊防區應該依舊會是張育成與雷耶斯等替補球員負責，紅襪只需要以逸待勞，等待適合時機讓梅耶爾接手。不過梅耶爾接班紅襪游擊區是遲早的事，而且他已經用好表現席捲2A，《FanSided》認為，紅襪甚至有機會在季末把梅耶爾拉上大聯盟觀光。

在前任總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）將農場多數潛力兌換成2018年世界大賽冠軍金盃後，現任總管布魯姆（Chaim Bloom）從頭開始建立起全新農場系統，儘管這項任務艱鉅，但《FanSided》仍看好紅襪擁有強大的年輕核心，有望在明年的美東給予對手更多挑戰。

梅耶爾。（資料照，法新社）

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