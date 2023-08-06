NBA》超重稅金扣慘！A.戴維斯最高年薪實領不及4成

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis） 與洛杉磯湖人簽下3年1.86億美元（約59.4億台幣）的頂薪延長續約，將繼續效力至2027-28賽季，儘管平均年薪6200萬美元（約19.8億台幣）創下NBA史上最高紀錄，卻被加州當地沉重稅金扣慘，實領還不到4成。

據美媒記者佩卡許（Andrew Petcash）分析，A.戴維斯雖然帳面數字很漂亮，卻得扣除包括2290萬美元聯邦稅、600萬美元NBA第三方託管費用、410萬美元加州州稅、180萬美元經紀人費用、180萬美元頂尖運動員稅、140萬美元聯邦社會保險（FICA） 及醫療保險費用，總計減掉3800萬美元後，明星長人AD真正到手的年薪「 僅剩 」2400萬美元。此外，若「一眉哥」待在稅賦相對較輕的德州或者佛羅里達州球隊，例如聖安東尼奧馬刺、達拉斯獨行俠、休士頓火箭、邁阿密熱火、奧蘭多魔術等，這份合約將能省下近2000萬美元。

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有趣的是，密爾瓦基公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉發這則推文，還搞笑評論：「運動員稅和FICA是什麽東西！這能打球嗎？」

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