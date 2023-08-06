拳擊》對手曾戰勝「嘴砲拳王」！屁孩網紅大戰10回合擊敗UFC名將（影音）

J.保羅擊敗狄亞茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕從Youtuber轉戰拳擊界的「屁孩網紅」J.保羅（Jake Paul），早在一年前就放話要對決前UFC名將「小麻」狄亞茲（Nate Diaz），今天這場對決正式上演。雙方歷經10回合大戰後，J.保羅最終獲判一致裁定勝，僵個人職業拳擊生涯的紀錄推進至7勝1敗。

這場決鬥依舊充滿J.保羅的個人色彩，數週以來的關注、對決非拳擊界或已過巔峰的選手、眾多名人在場邊觀戰，以及無休止的喧囂聲。J.保羅始終懂得如何操作鎂光燈焦點，這回他挑選曾經在UFC 196擊敗「嘴砲拳王」麥葛雷格（Conor McGregor）的狄亞茲作為對手，期望將自己的戰績再添一抹光彩。

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兩人交戰第一回合，J.保羅似乎成功傷及狄亞茲，在該輪尾聲祭出一連串猛攻，將狄亞茲逼到被動局面，更顯得這位前綜合格鬥好手動作過於猶豫不決與緩慢。第二回合，狄亞茲開始找到防禦的方法，但仍無法轉為進攻帶給J.保羅重傷害，直到第四回合，狄亞茲開始使出一系列鉤拳，但仍未見成效。

J.保羅持續佔上風，第五回合還一度擊倒狄亞茲，這場決鬥接下來勢均力敵，直到第八、九回合，狄亞茲才終於重創J.保羅，引起觀眾喝采。從未打超過8回合比賽的J.保羅顯得筋疲力盡，而狄亞茲才正開始享受其中。但即使狄亞茲後續迎頭居上，J.保羅在前幾回合的控制，讓裁判最終以97-92，98-91，98-91的比分做出一致裁定勝判決。

Jake Paul defeats Nate Diaz by unanimous decision.



The bout went the 10-round distance, but Paul managed to knock Diaz down in the fifth round.



@KingChargeYTpic.twitter.com/ytrvivo0Uk — The Athletic （@TheAthletic） August 6, 2023

在這場決鬥前，J.保羅才剛輸給福瑞（Tommy Fury），嘗到職業拳擊生涯首場敗仗。如今他扳回顏面，賽後他自傲表示自己在每一回合都擊倒了狄亞茲，而他更是僅花3年訓練便擊敗UFC傳奇人物。即便如此，J.保羅仍讚賞狄亞茲是名「戰士」。至於下回J.保羅將與誰展開對決，又將掀起另一波話題。

J.保羅擊敗狄亞茲。（法新社）

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