拳擊》對手曾戰勝「嘴砲拳王」！屁孩網紅大戰10回合擊敗UFC名將（影音）

J.保羅擊敗狄亞茲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕從Youtuber轉戰拳擊界的「屁孩網紅」J.保羅(Jake Paul),早在一年前就放話要對決前UFC名將「小麻」狄亞茲(Nate Diaz),今天這場對決正式上演。雙方歷經10回合大戰後,J.保羅最終獲判一致裁定勝,僵個人職業拳擊生涯的紀錄推進至7勝1敗。

這場決鬥依舊充滿J.保羅的個人色彩,數週以來的關注、對決非拳擊界或已過巔峰的選手、眾多名人在場邊觀戰,以及無休止的喧囂聲。J.保羅始終懂得如何操作鎂光燈焦點,這回他挑選曾經在UFC 196擊敗「嘴砲拳王」麥葛雷格(Conor McGregor)的狄亞茲作為對手,期望將自己的戰績再添一抹光彩。

請繼續往下閱讀...

兩人交戰第一回合,J.保羅似乎成功傷及狄亞茲,在該輪尾聲祭出一連串猛攻,將狄亞茲逼到被動局面,更顯得這位前綜合格鬥好手動作過於猶豫不決與緩慢。第二回合,狄亞茲開始找到防禦的方法,但仍無法轉為進攻帶給J.保羅重傷害,直到第四回合,狄亞茲開始使出一系列鉤拳,但仍未見成效。

J.保羅持續佔上風,第五回合還一度擊倒狄亞茲,這場決鬥接下來勢均力敵,直到第八、九回合,狄亞茲才終於重創J.保羅,引起觀眾喝采。從未打超過8回合比賽的J.保羅顯得筋疲力盡,而狄亞茲才正開始享受其中。但即使狄亞茲後續迎頭居上,J.保羅在前幾回合的控制,讓裁判最終以97-92,98-91,98-91的比分做出一致裁定勝判決。

Jake Paul defeats Nate Diaz by unanimous decision.



The bout went the 10-round distance, but Paul managed to knock Diaz down in the fifth round.



@KingChargeYTpic.twitter.com/ytrvivo0Uk