U12世界盃》日本遭逆轉悔恨流淚 「力量球風」連2屆無緣前3

委內瑞拉1分差險勝日本奪下銅牌。（圖片取自WBSC）

〔記者龔乃玠／台南報導〕委內瑞拉今天從落後展現展現韌性，5局上卡斯蒂略敲追平2分彈，6局上再猛攻3分大局，率隊以9：8險勝日本隊，勇奪U12世界盃季軍，全壘打跟美國一樣多的日本隊則是連續2年無緣前3名，不少小朋友在休息室流淚。

雙方前5局火力大比拼，委內瑞拉拉德拉2分砲開局，日本隊回敬2、3局3分大局攻勢，包括橘漣次的逆轉3分彈，原本取得2分領先，未料5局上委國卡斯蒂略敲出追平2分彈，雙方前5局戰成6：6平手。

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拉德拉2分砲。（記者李惠洲攝）

橘漣次3分砲。（記者李惠洲攝）

6局上，委內瑞拉薩摩拉靠四壞上壘，再靠安打積極搶攻三壘，羅東敲出適時安打，打回超前分，接著拉德拉再補上致命的2分打點安打，單局猛攻3分大局，奠定勝基。日本隊雖在6局下靠三井蓮2分彈追至1分差，最終仍飲恨。

日本隊本屆U12世界盃展現「力量球風」，合計9戰猛敲17轟，跟美國隊前8戰一樣多，只是仍守不住季軍，繼上一屆僅拿第7名，本屆則是第4名收尾。

卡斯蒂略2分砲。（記者李惠洲攝）

三井蓮2分砲。（記者李惠洲攝）

羅東敲出適時安打，打回超前分。（記者李惠洲攝）

日本輸球。（記者李惠洲攝）

委內瑞拉奪下銅牌。（記者李惠洲攝）

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