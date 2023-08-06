MLB》洋基左外野長年苦無解答 紐媒點出1人：他會是答案嗎？

佩雷拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在交易大限前僅補近兩位投手，本季為人詬病的左外野遲遲未補強，《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）則認為，或許洋基未來的左外野人選無須透過交易，而是早就已經在小聯盟蓄勢待發，準備接班。

先前被視為洋基潛在交易人選的貝林傑（Cody Bellinger）與卡爾森（Dylan Carlson），交易大限後仍留在母隊，葛理查克（Randal Grichuk）則是轉戰天使。根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，總管凱許曼（Brian Cashman）並未打電話詢問上述人選的報價。

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而根據喬伊斯報導，凱許曼曾表示球隊仍一直試圖在提升左外野戰力，他在交易大限後的記者會上兩度提起這個名字—22歲外野手佩雷拉（Everson Pereira）。他被《棒球美國》評為洋基第五號新秀，上個月才從2A升到3A，目前在3A的23場出賽，打擊率高達0.337，進攻整數0.933，累積5轟、25分打點。

2017年，洋基以150萬美元從國際市場簽下來自委內瑞拉的佩雷拉。洋基3A打擊教練阿米康（Trevor Amicone）表示，佩雷拉的力量最為突出，具有穩定強勁擊球的能力，是一名全方位打者，隨著他持續進步與適應，他的罩門，也就是被三振率將會逐漸獲得改善。

阿米康指出，當初洋基看上佩雷拉時，他追打壞球的比率極高，但他認為這無傷大雅，畢竟當時佩雷拉年僅19歲，過去幾年歷經傷病與疫情停賽，使得他進步幅度趨緩，但從2021年開始，佩雷拉的表現持續進化，本季他來到3A後，阿米康更發現他的本壘板紀律有著極大進步。

即便本季佩雷拉在2A與3A的整體揮空率仍接近30%，但以他的進步速度與幅度，對一名22歲球員來說帶給不少人深刻印象。本季他逐漸降低追打壞球的比率，迫使投手必須投入好球帶與他對決，更是為此付出代價，或許不久的將來，佩雷拉就會是洋基苦惱許久的左外野最佳解答。

目前洋基左外野仍是採用包爾斯（Jake Bauers）、凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與麥金尼（Billy McKinney）的組合。洋基本季一共使用過9位球員鎮守左外野，但進入美國時間本週四時，整體fWAR值為0.5，全大聯盟倒數第4，打擊三圍僅.227/0.299/0.381；防守端，出局製造值（Outs Above Average，OAA）為-6，全大聯盟倒數第5。

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