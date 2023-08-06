少棒》征戰美國貝比魯斯世界少棒賽 台灣隊首戰5比0封鎖墨西哥

美國貝比魯斯世界少棒賽，台灣隊首戰5比0完封墨西哥，圖為簡愷樂一局上揮出安打送回跑者先馳得點。（圖由蓬萊國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蓬萊國小代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟舉辦的Cal Ripken U12世界少棒錦標賽，首場賽事對上墨西哥，投手龔永仁、俞景皓聯手封鎖對手打線，最終以5比0旗開得勝。

台灣貝比魯斯聯盟籌組的台灣國家代表隊，宜縣蓬萊國小取得組訓權，由校長王麗萍率團赴美，美國時間8月5日下午4點半，台灣時間今天上午5點半，預賽首戰遭遇墨西哥，台灣隊先攻。

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1局上台灣隊田翔睿獲得保送後盜上二壘，靠著第四棒簡愷樂穿越安打送回跑者，先馳得點1比0領先，3局上曹格安揮出安打上壘，下一棒打者擊出一壘安打送回1分，再靠著林承宏擊出深遠三壘安打送回團隊第3分，墨西哥隊更換3任投手仍抵擋不住台灣隊攻勢，終場失掉5分。

台灣隊先發投手龔永仁前4局表現沈穩，第2任投手俞景皓接手投球，一度保送對手上壘，但靠著穩定內野守備抓下出局數，化解失分危機，幫助球隊守住勝利；下一場比賽將在美國時間8月6日晚間7點，台灣時間明天上午8點出戰加勒比海代表隊。

台灣隊總教練顏天龍說，針對墨西哥比賽，教練團賽前擬定作戰計畫，要求我方球員發揮速度優勢早點搶分，搭配2任投手合力壓制對手攻勢，完成教練團交付的任務，順利摘下此行首場勝。墨西哥教練受訪時稱讚台灣隊防守工作很到位，像是一支合作很久的團隊。

今年的貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，美國時間8月4日起在密蘇里州布蘭森市舉辦12天賽事，有11國共34隊參賽，分為美國組與國際組，各取2名進入決賽，台灣被編入國際組，預賽首戰對上墨西哥，第2戰加勒比海代表隊，第3戰澳大利亞，第4戰南韓隊。

台灣對上墨西哥之戰，我方選手（右）場上將士用命。（圖由蓬萊國小提供）

台灣隊比賽期程。（圖由蓬萊國小提供）

美國貝比魯斯世界少棒錦標賽，宜縣蓬萊國小取得台灣隊組訓權，代表國家赴美比賽。（資料照，記者江志雄攝）

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