中職Live》丘總遭驅逐出場！ 獅0：1悍將

第四局（獅0：1悍將）

4上，

第三局（獅0：1悍將）

3下，林哲瑄在2出局後敲出三壘車布邊二壘安打，周佳樂被三振，三出局。

3上，陳傑憲滾地出局，陳重廷左外野落地安打，陳重廷盜上二壘，蘇智傑二壘滾地出局，跑者上三壘，陳鏞基滾地出局，三出局。

請繼續往下閱讀...

第二局（獅0：1悍將）

2下，周佳樂安打上壘，戴培峰犧牲觸擊引起對手失誤形成全部安全上壘，葉子霆犧牲觸擊但獅隊守備出現瑕疵導致滿壘，李宗賢三壘滾地球，三壘手傳本壘封殺，捕手傳一壘大暴傳，跑者全部回本壘。獅隊挑戰打者妨礙守備，挑戰成功，悍將沒有得分，富邦總教練丘昌榮因上前抗議遭驅逐出場。再次經過重播判決後，確定跑者重返一、二壘，2出局。王勝偉被觸身球擊中形成滿壘。王正棠右外野飛球出局，悍將此局無功而返。

丘昌榮因抗議重播輔助判決結果被趕出場。（記者陳志曲攝）

丘昌榮因抗議重播輔助判決結果被趕出場。（記者陳志曲攝）

2上，林益全中外野飛球被接殺，林培緯被三振，陳重羽選到四壞保送上壘，林祖傑滾地出局。

第一局（獅0：1悍將）

1下，李宗賢敲出右外野方向平飛安打上壘，王勝偉犧牲觸擊失敗差點形成雙殺後上一壘，一出局。王勝偉盜壘失敗，兩出局。富邦悍將挑戰二壘跑者安全上壘，挑戰成功，1出局二壘有跑者。王正棠選到四壞保送上壘，范國宸被三振，申皓瑋中間方向穿越安打建功，王勝偉回本壘得分，一、三壘有跑者。林哲瑄三壘滾地球形成野手選擇，三出局。

1上，陳傑憲敲出游擊方向滾地球，快腿跑出內野安打，陳重廷被三振，陳傑憲盜壘失敗形成雙殺，獅隊挑戰陳傑憲安全上壘，挑戰成功，1出局二壘有跑者。蘇智傑選到保送上壘，一、二壘有跑者。陳鏞基中外野飛球出局。林安可二壘平飛球出局。

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統一獅先發打線

1 陳傑憲 CF

2 陳重廷 2B

3 蘇智傑 LF

4 陳鏞基 3B

5 林安可 RF

6 林益全 1B

7 林培緯 DH

8 陳重羽 C

9 林祖傑 SS

先發投手：古林睿煬

富邦悍將先發打線：

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 王正棠 DH

4 范國宸 1B

5 申皓瑋 LF

6 林哲瑄 CF

7 周佳樂 RF

8 戴培峰 C

9 葉子霆 2B

先發投手：陳仕朋

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