晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》丘總遭驅逐出場！ 獅0：1悍將

2023/08/06 18:36

第四局（獅0：1悍將）

4上，

第三局（獅0：1悍將）

3下，林哲瑄在2出局後敲出三壘車布邊二壘安打，周佳樂被三振，三出局。

3上，陳傑憲滾地出局，陳重廷左外野落地安打，陳重廷盜上二壘，蘇智傑二壘滾地出局，跑者上三壘，陳鏞基滾地出局，三出局。

第二局（獅0：1悍將）

2下，周佳樂安打上壘，戴培峰犧牲觸擊引起對手失誤形成全部安全上壘，葉子霆犧牲觸擊但獅隊守備出現瑕疵導致滿壘，李宗賢三壘滾地球，三壘手傳本壘封殺，捕手傳一壘大暴傳，跑者全部回本壘。獅隊挑戰打者妨礙守備，挑戰成功，悍將沒有得分，富邦總教練丘昌榮因上前抗議遭驅逐出場。再次經過重播判決後，確定跑者重返一、二壘，2出局。王勝偉被觸身球擊中形成滿壘。王正棠右外野飛球出局，悍將此局無功而返。

丘昌榮因抗議重播輔助判決結果被趕出場。（記者陳志曲攝）

丘昌榮因抗議重播輔助判決結果被趕出場。（記者陳志曲攝）

2上，林益全中外野飛球被接殺，林培緯被三振，陳重羽選到四壞保送上壘，林祖傑滾地出局。

第一局（獅0：1悍將）

1下，李宗賢敲出右外野方向平飛安打上壘，王勝偉犧牲觸擊失敗差點形成雙殺後上一壘，一出局。王勝偉盜壘失敗，兩出局。富邦悍將挑戰二壘跑者安全上壘，挑戰成功，1出局二壘有跑者。王正棠選到四壞保送上壘，范國宸被三振，申皓瑋中間方向穿越安打建功，王勝偉回本壘得分，一、三壘有跑者。林哲瑄三壘滾地球形成野手選擇，三出局。

1上，陳傑憲敲出游擊方向滾地球，快腿跑出內野安打，陳重廷被三振，陳傑憲盜壘失敗形成雙殺，獅隊挑戰陳傑憲安全上壘，挑戰成功，1出局二壘有跑者。蘇智傑選到保送上壘，一、二壘有跑者。陳鏞基中外野飛球出局。林安可二壘平飛球出局。

---

統一獅先發打線

1 陳傑憲 CF
2 陳重廷 2B
3 蘇智傑 LF
4 陳鏞基 3B
5 林安可 RF
6 林益全 1B
7 林培緯 DH
8 陳重羽 C
9 林祖傑 SS

先發投手：古林睿煬

富邦悍將先發打線：

1 李宗賢 3B
2 王勝偉 SS
3 王正棠 DH
4 范國宸 1B
5 申皓瑋 LF
6 林哲瑄 CF
7 周佳樂 RF
8 戴培峰 C
9 葉子霆 2B

先發投手：陳仕朋

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。