中職Live》炸裂！李凱威轟陽春砲 龍2：0猿

第五局（猿0：2龍）

5上，梁家榮左外野飛球遭接殺，林承飛敲出左外野安打，宋嘉翔遭到三振，成晉獲得四壞球保送，陳晨威敲出內野界外飛球遭接殺。

5下，拿莫．伊漾和吉力吉撈．鞏冠在2人出局後連續敲出安打，劉基鴻敲出捕手上方界外球遭接殺。

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第四局（猿0：2龍）

4上，陳俊秀敲出中外野安打，廖健富遭到三振，朱育賢二壘滾地球形成雙殺。

4下，李凱威敲出右外野陽春砲，味全龍以2：0領先樂天桃猿。

李凱威轟出全壘打。（記者林正堃攝）

李凱威轟出全壘打。（記者林正堃攝）

第三局（猿0：1龍）

3上，宋嘉翔右外野飛球遭接殺，成晉敲出左外野安打，陳晨威二壘滾地球，成晉遭到封殺，陳晨威趁傳上到一壘，林立游擊滾地球遭刺殺。

3下，拿莫．伊漾游擊滾地球遭接殺，吉力吉撈．鞏冠遭到三振，劉基鴻中外野飛球遭接殺，黃子鵬投出三上三下。

第二局（猿0：1龍）

2上，錡龍連續三振掉朱育賢和梁家榮，林承飛擊出右外野飛球遭接殺。

2下，李凱威遭到觸身球保送，張政禹游擊飛球遭接殺，李凱威盜上二壘，張祐銘二壘滾地球遭刺殺，跑者推進至三壘。蔣少宏敲出適時安打，幫助味全先馳得點。

李凱威盜壘。（記者林正堃攝）

蔣少宏適時安打。（記者林正堃攝）

第一局（猿0：0龍）

1上，樂天開路先鋒林立面對錡龍敲出右外野界外飛球遭接殺，錡龍連續三振掉陳俊秀和廖健富，投出三上三下。

1下，郭天信敲出一壘滾地內野安打，拿莫．伊漾游擊滾地球，林承飛傳二壘封殺，林立轉傳一壘試圖雙殺時發生傳球失誤，拿莫．伊漾也跑上二壘。黃子鵬連續K掉吉力吉撈．鞏冠和劉基鴻，化解失分危機。

樂天桃猿先發打序

第1棒 林 立 二壘

第2棒 陳俊秀 一壘

第3棒 廖健富 指定打擊

第4棒 朱育賢 左外野

第5棒 梁家榮 三壘

第6棒 林承飛 游擊

第7棒 宋嘉翔 捕

第8棒 成 晉 右外野

第9棒 陳晨威 中外野

先發投手：黃子鵬

黃子鵬。（記者林正堃攝）

味全龍先發打序

第1棒 郭天信 中外野

第2棒 拿莫伊漾 一壘

第3棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第4棒 劉基鴻 三壘

第5棒 李凱威 二壘

第6棒 張政禹 游擊

第7棒 張祐銘 右外野

第8棒 蔣少宏 捕手

第9棒 林孝程 左外野

先發投手：錡龍

錡龍。（記者林正堃攝）

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