羽球》全民會長盃無畏颱風圓滿結束 台灣小將成績出色

U9組別由馬來西亞蘇羽琴選手奪得單雙打雙料冠軍。（全民羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「2023第17屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽」順利圓滿結束，從8月1日開始展開國小組U9、U10、U11、U12的賽程，比賽在各校選手奮鬥積極求勝的過程中，相當激烈，中學組U13、U15、U17、U19賽事活動一天比一天競爭激烈，賽事也非常精彩。

2023第17屆全民會長盃羽球分齡錦標賽因為卡努颱風的影響，賽事期間有一天停班停課致賽程有所調整，大會取消了社會團體組的100多場的比賽，影響了將近1000多位成人的比賽，實屬無奈，為了就是將所有國小組與中學組都能全數完賽，感謝參賽夥伴的體諒與成全。

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理事長吳宜倫表示，全民羽協舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，此次在颱風影響賽程下，臨時緊急應變而讓比賽順利完成，每天常達15個小時的賽程，真的需要給所有工作人員高度的肯定。

大會提供十萬元獎金給U17及U19冠亞軍選手。（全民羽協提供）

本屆賽事參賽超過2000多位的青少年參加共2200多場賽事，可謂青少年階段最盛大的民間比賽，其中也有遠從香港、澳門和馬來西亞跨海來台北參加比賽，像澳門馬交體育的何浠瑜與殷梓晴就是自己看到全民羽協網站公告的比賽，特別來台參加比賽兼觀光旅遊。

馬來西亞的球社更是組團來台參加本賽事，因為在馬來西亞的球館都沒冷氣，此次組團來台享受有冷氣的比賽，才發現台灣的青少年水準都很高，此次只有來自馬來西亞的蘇羽琴獲得U9女子組單打以及和長春國小蔡芷寧搭配的U9女子組雙打獲得雙冠軍，其餘獎項幾乎是本國的青少年獲得前四名獎項。同時，大會也頒發超過十萬元獎金給U17及U19的冠亞軍選手，鼓勵他們繼續朝國際選手的路邁進，將來能為台灣爭光。

全民會長盃工作人員大合照。（全民羽協提供）

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