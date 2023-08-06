新北體育局籌辦2025世壯運為第一要務 「世壯運暖身營」9月起率先登場

新北市萬金石馬拉松受到國內外跑者歡迎，增加新北市國際能見度。（新北市體育處提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市明年1月1日將成立體育局，市議員陳偉杰關心體育局未來目標，表示台北市爭取2038年亞運主辦權，並邀新北市合作，未來市府是否爭取主辦國際賽事，或「反客為主」爭取主辦亞運？副市長朱惕之說，體育局以2025世界壯年運動會為第一要務，市府會持續爭取主辦國際賽事。體育處長洪玉玲指出，雙北年底會將世壯運策略方案定案，9月起將有「世壯運暖身營」先行登場。

洪玉玲說明，世壯運賽事期程已設定完畢，各工作組現針對開閉幕、報名、運動觀光等事宜積極開會，年底會將所有策略方案定案，分工不分主、副，各事宜均需雙北對應單位取得共識。她表示，世壯運各賽事場地均大致底定，在新北有26個競賽場地，部分項目如橄欖球、水上救生場地尚無共識，相關單位將秉持專業考量持續尋覓協商。

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洪玉玲指出，今年9月至12月，雙北市境內將辦理世壯運暖身系列活動，年滿28歲民眾可免費報名參加，提前感受世壯運，新北市目前規劃辦理射箭、手球及籃球等8個項目的體驗營，詳細場次及活動內容將陸續公告於世壯運官網。

陳偉杰說，國際賽事有助城市行銷，高雄市2009年就能辦世界運動會，新北體育局也應設定宏觀目標，爭取國際賽事主辦權或2038年亞運，並整合民間企業資源，壯大體育產業。

體育處表示，新北市2026年將主辦世界室內拔河錦標賽、世界大學射擊錦標賽及世界自行車錦標賽等國際賽；企業整合部分，市府自2021年起陸續與企業完成射箭、籃球等冠名合作，共同挹注資源，完善培育體系，讓運動成為職業，更照顧選手退役後職涯。

體育處說，教育部體育署2021年修正運動產業發展條例，法規配套到位，營利事業對職業運動業、運動賽事捐贈可抵稅，此外，市府透過「好日子愛心大平台」及體育處「績優運動選手資源媒合平台」，接受社會捐款或捐贈物品，整合社會資源，額外支應選手訓練所需。

圖為世壯運組織委員會第五次委員會議，台北市長蔣萬安（左）及新北市長侯友宜（右）以主任委員身份共同主持。（新北市體育處提供）

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