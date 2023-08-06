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女足世界盃》英格蘭近況兇猛奈及利亞難匹敵 2：0有機會

2023/08/06 17:31

英格蘭被看好有望勝出。（資料照）

特約作者：布萊恩小宇

比賽時間：08/07 15：30 〔16強賽〕奈及利亞vs英格蘭

英格蘭在小組賽的表現優秀，打入8個進球拿下3連勝，也是小組賽中全部隊伍唯二能三戰全勝的隊伍，且世界排名靠前的英格蘭實力自然不在話下，相較起來奈及利亞的晉級之路，在本屆小組賽也可以算是一支大黑馬，三場小組賽內容展現各種不同面貌，以兩場0：0逼和對手，其中更是有一場守住加拿大整場15次射門，在球隊需要火力發揮的時候，也能以3：2逆轉澳洲，只能說這次的小組賽奈及利亞真的令人驚豔。

淘汰賽16強階段的前幾場比賽看得出來，在面對早早被對手進球的情況下，落後球隊反撲力道皆非常強大，也直接導致賽果開出的球數都偏大，而且也看得出來分組第一出線的球隊，對到籤表另外一支第二的隊伍，因為實力差距大，進球數也是非常的多。

依照這場比賽看來，儘管奈及利亞的表現理想，但英格蘭畢竟還是世界排名前5，加上進攻能力不優的隊伍，極有可能在面臨守勢的情況下，被對方進球後無法有效反撲，過於急躁的情況下還甚至會讓比分被擴大，加上盤口開出英格蘭讓出1.5球的盤分，要知道在淘汰賽這盤口確實很深，故看得出來在實力上和盃賽前幾場的內容，看好英格蘭至少能贏2球以上，本場推薦英格蘭能贏盤至少勝出2球，正確比分推薦英格蘭2：0、3：0。

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