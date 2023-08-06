女足世界盃》澳洲大難不死氣勢旺 丹麥可能難以阻擋

澳洲有望過關。（資料照）

比賽時間：08/07 18：30 〔16強賽〕丹麥vs澳洲 特約作者：許耀文

在本屆比賽開始前，與澳洲隊同在B組的有兩年前東京奧運金牌的加拿大隊與不斷在進步的非洲冠軍奈及利亞隊，可以說是面臨著不利的小組賽籤運，加上王牌前鋒克爾（Sam Kerr）因傷缺席，使得球隊處於困境之中，少了進攻主力的澳洲隊首戰時僅憑一顆十二碼1：0小勝愛爾蘭隊時就顯得相當吃力，隨即在第二戰被奈及利亞隊3：2擊敗後陷入絕境，該場比賽澳洲隊攻勢頗多卻也屢次在防守上出現漏洞種下敗因，然而當大家普遍認為澳洲隊很可能出局時，她們竟然可以4：0大勝強敵加拿大隊，不但一舉逆轉淘汰局面還直接升為B組第一晉級淘汰賽，這樣的結果不得不讚嘆她們是憑實力逃過一劫。

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最重要的是前述提到因傷缺席了三場小組賽的王牌前鋒克爾（Sam Kerr）也表示她已復操，感覺良好肯定可以上陣，誓言球隊會奮戰到最後一刻，別忘了澳洲隊還是地主，主場的加持與大難不死都顯得澳洲隊現在氣勢正好。

丹麥隊本屆是自2007年後睽違了16年才再次回到世界盃決賽圈，而她們上一次來到世界盃淘汰賽更是1995年的事情，雖然她們在2013和17年歐洲盃都有闖進四強的佳績，但是到了去年歐洲盃大幅退步在小組賽就出局，本屆世界盃小組賽2勝1負看起來表現還算挺不錯，但對中國隊的比賽僅以絕殺方式獲勝，而對決傷兵問題明顯的英格蘭隊是0：1輸球，顯然丹麥隊實力稱不上一流，再看到氣勢已經上來的澳洲隊，丹麥隊感覺相形見絀，所以從各個角度來看，澳洲隊更有可能勝出這場比賽。

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