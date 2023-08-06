世大運羽球》讚！直落二力退南韓組合 李芳至／鄧淳薰闖進金牌戰

李芳至與鄧淳薰。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣混雙組合李芳至／鄧淳薰今在世大運混雙4強戰，以21：13、27：25力退南韓陳勇／吉英彬，搶下金牌戰門票，比賽預計明天晚間6點登場。

李芳至／鄧淳薰今稍早先在8強戰以直落二拍下波蘭奇布爾斯基（Robert Cybulski）／瑪札克（Kornelia Marczak），和另一組台灣混雙葉宏蔚／李佳馨分頭闖進4強。

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李芳至／鄧淳薰在4強戰遭遇南韓陳勇／吉英彬，台灣組合在開賽稍和對手拉鋸，戰成7：5後，連拿5分取得領先優勢，即便該局後段南韓組合嘗試反撲，但接連失誤也讓台灣組合持續擴大領先，以21：13先馳得點。

第2局面對陳勇／吉英彬強勢進攻，台灣組合展現防守功力，李芳至多次在網前展現美技，不讓對手輕易趕上；該局尾聲，李芳至／鄧淳薰陷入亂流，被對手超前先拿下局點，但兩人很快穩住陣腳，一路和對方拉鋸，最後艱辛以27：25拿下勝利。

稍晚李芳至將和搭檔柏禮維在男雙4強戰登場，另外台灣女單許玟琪、混雙葉宏蔚／李佳馨也要搶金牌戰資格，有機會在金牌戰看到「寶島內戰」。

李芳至與鄧淳薰。（大專體總提供）

李芳至。（大專體總提供）

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