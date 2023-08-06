中職》當年與旅美機會擦身而過 拿莫．伊漾心中的遺憾

拿莫伊漾。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕味全龍內野手拿莫．伊漾當年與旅美機會擦身而過，至今仍覺得遺憾，如今他將失利轉換成動力，心中仍懷抱旅外夢想，他喊話，「不想侷限在台灣。」

拿莫在平鎮高中時期主守游擊，他透露，當年有2支美職球隊對他有興趣，更有球團亞洲區球探高層親自飛來台灣觀看測試，隨後與家人共進晚餐，「當時他們看上我的身體素質和揮棒機制，（有意簽約）程序跑了70%，感覺快要成的時候，結果他們好像有另外鎖定的人選了。」

請繼續往下閱讀...

就這樣，拿莫遲遲等不到夢寐以求那張美職合約，於是選擇先讀開南大學，他指出，大一仍有美職球探在追蹤關注，但到大二就沒了，期間入選國家隊，也打出不錯成績，積極詢問就是沒有下文。

拿莫決定不等了，升大三暑假投入中職季中選秀，獲龍隊第4指名，沒能旅美發展，他坦言，「很遺憾啊，從國中就一直想出國，不想待在台灣，滿喜歡國外的感覺，雖然外面環境很現實，但就想去挑戰。」

塞翁失馬，焉知非福，拿莫表示，不少高中球員上了大學就放鬆，球技不進反退，但他一直把出國打球當作目標，所以不敢鬆懈，持續努力練習，等待機會降臨那一天，才能在大學接受國際賽洗禮，有助於後來選秀順位。

直到現在拿莫的願望仍是旅外，這股動力促使他前進，但他知道難度很高，自評技術層面差不多，就差在穩定性和經驗。

拿莫生涯出賽239場敲出12轟，外帶74分打點，15次盜壘成功，打擊率2成18。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法