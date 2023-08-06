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U12世界盃》很棒了！台灣抗美失利奪亞軍 仍寫世界唯一紀錄

2023/08/06 20:50

台灣隊不敵美國隊，拿下U12世界盃亞軍。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今晚隊史第四度跟美國爭冠，一度靠沈偉凡4局追平分安打緊咬比分，可惜5局一壘手發生致命失誤，6局又被本屆體型最巨大的亨利追加滿貫彈，終場以4：10無緣第3冠，隊史4次冠軍戰抗美都失利；美國隊則完成2連霸、隊史第5冠。

台灣隊高聖凱對美國隊先發3局，將失分控制在1分，演出好投；帶傷上陣的三壘手沈偉凡，4局下率隊大反攻，棒打美國超強左投厄利，一棒2分打點的二壘安打扳平戰局，振奮滿場8000名觀眾。

台灣隊不敵美國隊，拿下U12世界盃亞軍。（記者李惠洲攝）

雖然台灣隊扳平戰局，守備卻在5局上出狀況，一壘手邱亞恩沒能處理好厄利的強勁滾地球，讓美國隊跑回超前分。6局上，美國隊火力大放送，身高180公分、104公斤的亨利敲出飛過「打者之眼」的特大號滿貫砲，率隊猛攻7分大局，鎖定2連霸的美夢，亦讓台灣隊球員在休息室開始落淚。

台灣小將並未放棄，6局下8分落後的情況下，沈偉凡再次挺身而出，一棒敲出2分砲，包辦全隊所有分數，只是最終仍無法逆轉戰局。

美國擊敗台灣達成二連霸。（記者李惠洲攝）

台灣隊在2013-17年連3屆冠軍戰對決美國以「3連亞」收尾，今晚暌違6年台美爭霸，台灣隊依舊難以克服「恐美症」，再度亞軍收尾，U12隊史4座亞軍都是因為輸美國。然而，相較上屆奪季軍，台灣隊今年進步至亞軍，保持連續7屆U12至少前3名的優良傳統，世界唯一。

台灣隊在2013-17年連3屆冠軍戰對決美國以「3連亞」收尾，今晚暌違6年台美爭霸，台灣隊依舊難以克服「恐美症」，再度亞軍收尾，U12隊史4座亞軍都是因為輸美國。然而，相較上屆奪季軍，台灣隊今年進步至亞軍，保持連續7屆U12至少前3名的優良傳統，世界唯一。

台灣隊不敵美國隊，拿下U12世界盃亞軍。（記者李惠洲攝）

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