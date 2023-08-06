晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》擋不住來自台灣的秦安 台灣白不敵南韓吞2連敗

2023/08/06 19:10

秦安。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣白隊今遭遇南韓，林玉書雖攻下全隊最高15分，但南韓隊陣中來自台灣的秦安表現出色，豪取全場最高19分、11籃板，率南韓以77：65獲勝。

南韓隊這次派出WKBL職業隊釜山BNK SUM，她們在上季拿下WKBL亞軍，陣中還有3名今年剛打完亞洲盃的國手。其中最受矚目的還是來自台灣的秦安，她在HBL轉學球監，放棄在台灣打球，前往南韓後一路打到國家隊，還在前年參與奧運。

台灣白隊今天在首節和對方拉鋸，謝鎔竹單節貢獻5分，助隊在第一節結束以4分落後。不過，回到台灣主場的秦安表現出色，她在上半場獨拿16分，助隊在半場打完取得47：33領先。

台灣白隊方面，陳靳豫萱在前兩節拿下全隊最高7分，林玉書5分次之。

易籃後，台灣隊雖然在第3節有效限制南韓，讓他們單節只進帳11分，可惜台灣女將自身進攻發揮也不到很理想，只拿下12分，只能一路苦追，也無力扭轉戰局。

台灣隊林玉書繳出全隊最高15分，王游乙文、陳靳豫萱9分次之；南韓秦安繳出全隊最高19分、11籃板，李昭喜14分次之。

林玉書。（記者羅沛德攝）

秦安。（記者羅沛德攝）

劉惠茹。（記者羅沛德攝）

黃沁瑜。（記者羅沛德攝）

謝鎔竹。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。