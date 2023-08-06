瓊斯盃》擋不住來自台灣的秦安 台灣白不敵南韓吞2連敗

秦安。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣白隊今遭遇南韓，林玉書雖攻下全隊最高15分，但南韓隊陣中來自台灣的秦安表現出色，豪取全場最高19分、11籃板，率南韓以77：65獲勝。

南韓隊這次派出WKBL職業隊釜山BNK SUM，她們在上季拿下WKBL亞軍，陣中還有3名今年剛打完亞洲盃的國手。其中最受矚目的還是來自台灣的秦安，她在HBL轉學球監，放棄在台灣打球，前往南韓後一路打到國家隊，還在前年參與奧運。

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台灣白隊今天在首節和對方拉鋸，謝鎔竹單節貢獻5分，助隊在第一節結束以4分落後。不過，回到台灣主場的秦安表現出色，她在上半場獨拿16分，助隊在半場打完取得47：33領先。

台灣白隊方面，陳靳豫萱在前兩節拿下全隊最高7分，林玉書5分次之。

易籃後，台灣隊雖然在第3節有效限制南韓，讓他們單節只進帳11分，可惜台灣女將自身進攻發揮也不到很理想，只拿下12分，只能一路苦追，也無力扭轉戰局。

台灣隊林玉書繳出全隊最高15分，王游乙文、陳靳豫萱9分次之；南韓秦安繳出全隊最高19分、11籃板，李昭喜14分次之。

林玉書。（記者羅沛德攝）

秦安。（記者羅沛德攝）

劉惠茹。（記者羅沛德攝）

黃沁瑜。（記者羅沛德攝）

謝鎔竹。（記者羅沛德攝）

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