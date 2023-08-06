中職》錡龍6局9K剋猿+李凱威「打虎」 味全龍再度獨居龍頭

味全擊敗桃猿獨居下半季龍頭。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕味全龍在二連敗給樂天桃猿後，昨被迫「共享」下半季王座，但今天在洋投錡龍先發6局飆9K只失1分的帶領下，以4：3贏球，不但避免遭樂天橫掃，也再度獨居龍頭。

錡龍1日以80球投完5.1局無失分後，今天在只休息4天的狀況下再度登板，但威力不減，只用80球就投完6局，且只在6局上挨陳俊秀全壘打失1分，漂亮拿下本季第3勝。對於錡龍「投一休四」再登板，總教練葉君璋賽前就表示那是計算好的，可以這樣操作，而從結果看來也如教練團預期。

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錡龍。（記者林正堃攝）

樂天今天派出黃子鵬先發，他在前兩年對龍隊累計10場先發拿下6勝，前年對戰防禦率2.20，去年更只有1.62，但本季「屠龍」威力大減，今賽前3場先發1勝2敗，且對戰防禦率高達6.61。結果開賽後「老虎」黃子鵬投5.1局失4分，包括4局下挨李凱威全壘打，吞下本季第7敗，且自5月28日奪下第4勝以來就一勝難對求。

不過樂天打線上仍有亮點，除了陳俊秀轟出本季第3發全壘打，廖健富在8局上轟出右外野陽春砲，不但將比分追至只差1發，且以本季第15發全壘打繼續當「轟王」。

李凱威開轟。（記者林正堃攝）

廖健富敲出第15轟。（記者林正堃攝）

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