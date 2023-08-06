晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》錡龍6局9K剋猿+李凱威「打虎」 味全龍再度獨居龍頭

2023/08/06 20:08

味全擊敗桃猿獨居下半季龍頭。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕味全龍在二連敗給樂天桃猿後，昨被迫「共享」下半季王座，但今天在洋投錡龍先發6局飆9K只失1分的帶領下，以4：3贏球，不但避免遭樂天橫掃，也再度獨居龍頭。

錡龍1日以80球投完5.1局無失分後，今天在只休息4天的狀況下再度登板，但威力不減，只用80球就投完6局，且只在6局上挨陳俊秀全壘打失1分，漂亮拿下本季第3勝。對於錡龍「投一休四」再登板，總教練葉君璋賽前就表示那是計算好的，可以這樣操作，而從結果看來也如教練團預期。

錡龍。（記者林正堃攝）

樂天今天派出黃子鵬先發，他在前兩年對龍隊累計10場先發拿下6勝，前年對戰防禦率2.20，去年更只有1.62，但本季「屠龍」威力大減，今賽前3場先發1勝2敗，且對戰防禦率高達6.61。結果開賽後「老虎」黃子鵬投5.1局失4分，包括4局下挨李凱威全壘打，吞下本季第7敗，且自5月28日奪下第4勝以來就一勝難對求。

不過樂天打線上仍有亮點，除了陳俊秀轟出本季第3發全壘打，廖健富在8局上轟出右外野陽春砲，不但將比分追至只差1發，且以本季第15發全壘打繼續當「轟王」。

李凱威開轟。（記者林正堃攝）

廖健富敲出第15轟。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。