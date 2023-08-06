世大運田徑》水啦！文華佑男子跳遠奪銀、林佳興摘銅

（左起）文華佑和林佳興分別拿下銀牌與銅牌。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣跳遠好手文華佑和林佳興今在世大運男子跳遠決賽當中登場，文華佑以7公尺83摘下銀牌，林佳興跳出7公尺83進帳銅牌，僅次於中國張景強的7公尺93，這也是台灣隊繼2007年趙志堅後，再度有男子選手在世大運跳遠奪牌。

這次世大運跳遠資格賽分在A組的文華佑，繳出7公尺93的個人最佳成績，在分組僅輸給排名第1、中國好手舒衡的8公尺，順利取得決賽門票。

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今天的決賽文華佑在第2位出場，第一次試跳繳出7公尺65，一度暫居第2，之後中國好手張景強、日本Yuto Toriumi超車，落居第4。接著文華佑在第三、四跳分別繳出7公尺54、7公尺55，並在第六次試跳奮力繳出7公尺83，衝上第2。

另一台灣好手林佳興今在決賽第一跳失敗，但第二跳重整旗鼓繳出7公尺40，並在第六次試跳飆出7公尺83，雖然他的成績和文華佑相同，但是往前比較次佳的成績，文華佑較優，因此林佳興拿下第3。

台灣目前跳遠全國紀錄為林昱堂在今年7月泰國亞錦賽跳出的8公尺40，而過去我國只有趙志堅曾在2007年曼谷世大運摘下跳遠銀牌。

文華佑。（大專體總提供）

文華佑。（大專體總提供）

林佳興。（大專體總提供）

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