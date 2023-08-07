世大運羽球混雙「金包銀」上演台將內戰 今日賽事預告與轉播

台灣混雙葉宏蔚／李佳馨和李芳至／鄧淳薰雙雙晉級世大運混雙冠軍戰，確定今年世大運羽球台灣混雙是「金包銀」。（資料照，大專體總提供）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場賽事轉播，首先第一場將上演道奇與教士的國西內戰，前場贏球的教士，推出新同學希爾（Rich Hill）登板，至於4連勝遭中斷的道奇也派出新同學林恩（Lance Lynn），究竟教士能否連兩場捍衛主場，抑或是道奇能扳回一城，請鎖定轉播！

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中職部分，今日有1場補賽，統一獅作客洲際球場出戰中信兄弟，統一獅近期苦吞5連敗，球隊將止敗任務交給江承諺，兄弟則由鄭凱文應戰，究竟哪兩隊能獲勝，別忘了收看轉播！

此外，今日世大運也有羽球、排球、游泳、等多項賽事，一起收看轉播，為選手們打氣支持！

台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨在世大運4強戰以21：13、21：14擊敗日本瀧口裕斗／上村春奈闖進金牌戰，加上李芳至／鄧淳薰也晉級，等於今天的金牌戰將上演台灣內戰，確定今年世大運羽球台灣混雙是「金包銀」。

MLB

07:00 道奇@教士 愛爾達體育1台

09:30 水手@天使 緯來體育（D-LIVE）

中職

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育

世大運

17:55 羽球 決賽

18:25 游泳 決賽

19:50 排球 決賽

轉播：愛爾達體育1、2、3台

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