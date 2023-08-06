瓊斯盃女籃》陳晏宇繳17分 台灣藍隊仍不敵日本吞首敗

陳晏宇攻下全隊最高的17分。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣藍隊今天在瓊斯盃迎戰日本，即便陳晏宇繳出全隊最高17分，但不敵對手多點開花，以83：93吞下首敗。

台灣藍隊今年瓊斯盃首戰擊敗菲律賓，報了在亞洲盃輸球的一箭之仇，今天碰上日本隊，尋求二連勝，而今年日本隊則由職業隊香頌魔術代表。

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鄭伊秀。（記者羅沛德攝）

台灣隊今天在首節有不錯的發揮，陳晏宇攻下5分聯手張綺芳，助隊後來居上，第一節打完以24：20領先。不過，日本隊在第2節發揮出色，單節打出31：21攻勢，半場打完反倒以51：45超車。台灣藍隊在上半場沒有人得分上雙，陳晏宇繳出8分全隊最高，鄭伊秀7分次之。

潘姿吟。（記者羅沛德攝）

台灣隊在第3節一度追上，可惜這股反撲氣勢無力延續，最後擋不住奈及利亞留學生Uche Izoje的火力，吞下敗仗。

台灣隊陳晏宇攻下全隊最高17分、鄭伊秀11分、7籃板。林育庭和劉希曄挹注9分。日本隊白崎南和Uche Izoje都繳出全隊最高19分。

劉希曄。（記者羅沛德攝）

陳孟欣。（記者羅沛德攝）

黃鈴娟。（記者羅沛德攝）

林育庭。（記者羅沛德攝）

吳侑萱。（記者羅沛德攝）

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