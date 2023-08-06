中職》李宗賢被改判妨礙守備 校長講重話了

富邦悍將李宗賢跑在線內，遭判妨礙守備。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將今天對統一獅之戰因為李宗賢被改判妨礙跑壘，得2分不算，並形成雙殺，領隊林華韋和被驅逐出場的總教練丘昌榮賽後都表示，這個判決和季前總教練會議說的不一樣，改判沒有道理，林華韋更直言，重播輔助判決還這樣判，技術委員要檢討。

林華韋賽後主動向媒體表示他有話要說，這個球明明是捕手傳偏了，怎麼會是妨礙守備，右打的李宗賢打向三壘後，剛起步當然會在線內，90％的球員都會這樣跑，李宗賢絕對是正常跑壘，重點是球沒有打到擊球跑壘員，而裁判要求壘上跑者返回一、二壘是第2個錯誤，他們在三壘手傳本壘時進壘，和妨礙跑壘這個play根本沒有關係。

請繼續往下閱讀...

富邦悍將總教練丘昌榮上場抗議判決，隨後被驅逐出場。（記者陳志曲攝）

林華韋表示，如果是第一線的裁判錯誤就算了，已經是挑戰判決，技術委員還出現誤判，讓人更無法接受，技術委員需要檢討。

丘昌榮表示，以前味全龍有出現過似的case，今年季前在嘉義舉行的總教練會議中，裁判組曾向各隊總教練說明，如果擊球跑壘員跑在線上，守方傳球偏掉並不構成妨礙守備，如果跑壘員擋住傳球路線，傳球打在跑壘員身上才算妨礙守備，陳重羽的傳球明顯就是暴傳，怎麼會判妨礙守備，這是他無法接受的地方，這個判決讓富邦至少少得2分，甚至3分，對雙方氣勢影響非常大，還好最後還是贏了，否則事後申訴又有什麼用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法