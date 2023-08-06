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世大運羽球》李芳至1日4戰好操！和柏禮維再奪男雙銅牌、許玟琪女單摘銅

2023/08/06 22:04

李芳至和柏禮維拿下銅牌。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球好手李芳至稍早和混雙搭檔鄧淳薰在混雙4強戰擊敗南韓陳勇／吉英彬，搶下金牌戰門票。稍事休息後，他又和男雙搭檔柏禮維在男雙4強戰中出賽，苦戰3局後以24：22、12：21、16：21遭中國周昊東／何濟霆逆轉，無緣爭金，但李芳至這次世大運大豐收，連同混團、混雙，確定共進帳3面獎牌。

李芳至今天上午先分別在混雙以及男雙8強戰登場，混雙8強戰以直落二拍下波蘭奇布爾斯基（Robert Cybulski）／瑪札克（Kornelia Marczak）；男雙8強則是以21：17、21：10擊敗泰國帕卡彭（Pakkapon Teeraratsakul）／佩拉查伊（Peeratchai Sukphun）。

晚間4強戰，李芳至／鄧淳薰以21：13、27：25氣走南韓陳勇／吉英彬，搶下金牌戰門票。已經打完3場比賽的李芳至，隨後又提拍上陣和柏禮維一起迎戰中國男雙，只可惜兩人即便以24：22拿下首局，最後兩局氣力放盡以12：21、16：21被逆轉，無緣爭金，仍進帳1銅。

女單好手許玟琪4強戰碰上「剋星」中國韓悅，苦戰兩局以兩個15：21落敗，無緣金牌戰，收下1面銅牌。

許玟琪不敵韓悅奪銅。（大專體總提供）

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