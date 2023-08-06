世大運網球》再挫中國！吳芳嫺／許育修混雙奪金、女團也鍍金

許育修（左起）與吳芳嫺。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕成都世大運網球混雙決賽，台灣頭號種子吳芳嫺／許育修未受因雨苦等多時影響，7：6 （7：2） 、2：6、10：6力退中國地主第6種子湯千慧／金雨全，奪力攻頂之餘，採積分制的女團跟著鍍金，男團也獲銀，我國本屆網球第3、4面金牌同步到手，也使得代表團累計8面金牌。

首度世大運參戰的吳芳嫺與許育修，週日聯手打下隊史第5面混雙金牌，兩人週六已各自贏得女雙、男雙金牌，吳芳嫺還天助自助增添女團金喜，個人包辦3金堪稱本屆最大贏家。世大運網球男女團體排行，直接統計各國單、雙打及混雙名次積分，台灣女單「銀包銅」，女雙、混雙都摘金，因此女團也強壓志在衛冕的東道主中國而封后。

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吳芳嫺／許育修首輪免戰，穩紮穩打強勢挺進金牌戰，儘管天公不作美，週日當地下起大雨，導致決賽從中午一路順延至晚間，面對坐擁絕對地主優勢的湯千慧／金雨全，台將最佳拍檔率先破發2 ：0，卻遭中國人馬回破追上，盤末雙方再度互破，搶7時吳芳嫺／許育修4 ：1拉開差距，順勢拿下首盤。次盤第3局吳芳嫺雙發失誤被發，許育修雖挺身而出策動回破，接下來發球局也失守，士氣頓挫遭中國組合扳回一城。

許育修。（大專體總提供）

決勝搶十，吳芳嫺／許育修克服開局連掉2分，奮力追成3 ：3 ，雙方拉鋸至5平，台將連下3分，9：6聽牌時直接鎖定勝利。網球是台灣世大運傳統大金庫，今年不但延續連十屆鍍金的優良傳統，總計4金2銀1銅，媲美2017年台北4金1銀2銅的最佳戰績。

吳芳嫺。（大專體總提供）

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