電競》「2023六都電競爭霸戰」北區決賽成績揭曉 這2隊拿到全國總決賽門票

「2023六都電競爭霸戰」（特戰英豪北區決賽）由「ONE」拿下第一名。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕2023六都電競爭霸戰（特戰英豪北區決賽）邁入第7屆，今（6）日傍晚在市府青年事務局舉辦頒獎典禮，2支北區代表隊（桃園、台北、新北）「ROA」及「ONE」，將於9月16日至17日與南區代表隊（台中、台南、高雄），在高雄進行全國總決賽，期盼北區代表隊能順利獲得最終勝利，成為六都冠軍。

桃園市長張善政頒獎表示，「六都電競爭霸戰」已成為台灣重要的電競賽事，包括亞運等正式國際賽事皆已將電競運動納入正式比賽項目，電競有助於訓練體能與反應等，是一項非常值得提倡的運動。市府推動電競運動發展，今年11月規劃舉辦「2023桃園電競邀請賽」，邀請各縣市代表隊進行交流，明年則預計以賽代訓，舉辦「2024桃園城市電競挑戰巡迴賽」，期盼透過市府的協助，鼓勵年輕人在此領域闖出一片天，成為台灣數一數二的選手與隊伍，在國內外賽事中嶄露頭角。

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「2023六都電競爭霸戰」（特戰英豪北區決賽）由「ONE」拿下第一名，由桃園市長張善政（左3）頒獎。（記者李容萍攝）

體育局長許彥輝表示，「六都電競爭霸戰」有「全台最大業餘賽事」之稱，每年吸引全國高達約300多隊、2000名選手一同參與，賽事總觀看人次更高達300萬人次，電競運動考驗選手反射神經、團隊合作及戰術運用，選手需具備耐心、專注及毅力等特質。目前我國已正式將電子競技納入「運動產業」，明訂電競是運動的一環，9月23日至10月8日舉辦的「杭州亞洲運動會」也首度將電子競技列入正式比賽項目，計有《英雄聯盟》、《Garena 傳說對決》、《Dota 2》、《夢三國2》、《快打旋風V》、《EA SPORTS FIFA》、《絕地求生M》等7項比賽項目，賽事精彩可期。

市府體育局與桃園市體育總會電子競技委員合作辦理各項培訓計畫及活動，包含健行科技大學、萬能科技大學、光啟高中、永平工商、成功工商及啟英高中等學校也成立電競專班，未來市府將持續辦理各項賽事，並結合各局處、企業及各級學校資源，深化電競運動發展。

「2023六都電競爭霸戰」頒獎典禮，桃園市長張善政（左6）與出席市府官員、民代和主辦單位合影。（記者李容萍攝）

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