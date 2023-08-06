佛光盃》男籃政大、中西州大雙強碰頭 女籃世新、名古屋學院爭后

政大全勝挺進冠軍戰。（三好體協提供）

〔體育中心／綜合報導〕佛光盃大學籃球邀請賽今天進入4強戰，男籃政治大學延續預賽全勝氣勢，以賽會最高單場得分120：72打退日本名古屋學院大學，成為男籃奪冠呼聲最高的隊伍，將與美國中西州立大學在明天壓軸上演本屆佛光盃最精采對決。

上午先進行5-8名4場排名賽其中3場，馬來西亞代表女籃63：53勝高雄師大、馬來西亞男籃83：75勝菲律賓德拉薩大學，雙雙用逆轉勝方式取得第7名。

請繼續往下閱讀...

女籃第5名之爭佛光山佛光大學對上美國阿拉斯加大學安克雷奇分校，佛大多點開花，其中4人得分上雙，67：60勝出搶下第5名。

佛大上戰砍進34分的連文鈴，再繳12分6籃板9助攻全能數據，她表示，透過佛光盃的經驗，讓她認識各國不同球風，藉此找到自己的問題，期待新學年展開後，自己表現不要大起大落。

即便沒進4強，佛大教練楊淑淨認為，這是趟物超所值的佛光盃旅程，所有外國強權佛大都有對上，對球員而言是很寶貴經驗，最值得欣慰是球員們在比賽期間都不懼怕對手，相信對未來準備賽季幫助很大。

下午4強戰階段，在UBA大專籃球聯賽締造女籃4連霸的世新大學，69：60打敗紐西蘭國家隊，將與69：63擊敗北市大學的名古屋學院爭奪女籃后冠，落敗的紐西蘭與北市大搶季軍。

世新晉級冠軍戰。（三好體協提供）

代班原總教練何正峰在佛光盃場邊執教的世新教練王宣雲坦言，這次佛光盃她壓力頗大，球員們彼此磨合時間不長，陣容也沒到齊，但大家都很努力，能在這麼短時間修正問題，很肯定球員的表現，4連霸光環的壓力，絕對不是外界人們想得那麼簡單。

男籃勁旅政大接續120：72以48分差大敗名古屋學院，締造今年佛光盃單場最高分，就連政大教練陳子威都覺得球隊目前調整狀況很不錯。

政大外籍生莫巴耶轟得32分12籃板、新養成的高砲塔吳志鍇外線11投5中拿17分，各項數據都比下名古屋學院。

陳子威分析，政大能打成這樣，莫巴耶從中串聯功不可沒，休賽期間球隊讓莫巴耶到美國訓練，返台加入球隊後身材更精壯，在新賽季內線有波波卡扛中鋒，莫巴耶可以專職打大前鋒，會有更多運球切入以及外圍投射。

如球迷所期盼，預賽跟政大同為全勝的中西州大，順利87：50贏下對紐西蘭一戰，2支全勝隊伍成為明天壓軸爭冠戲碼，陳子威說：「美國球員身體素質都比較好，相信會是場苦戰。」

明天佛光盃最終日賽程將於上午9時展開，由菲律賓佛光山光明大學與世新爭奪男籃第5名，接續女籃季軍戰紐西蘭vs.北市大、男籃季軍戰紐西蘭vs.名古屋學院、女籃冠軍戰名古屋學院vs.世新與男籃冠軍戰政大vs.中西州大，歡迎球迷前來高雄巨蛋為喜愛的球隊加油。比賽詳情可上2023佛光盃官方網站：https://bliacup.meetagile.com/ 查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法