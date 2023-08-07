世大運男籃》台灣隊轟69顆三分球居大會第1 游艾喆拿抄截王、助攻王

游艾喆。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃在成都世大運戰勝中國、南非、日本，收下隊史最佳第11名，總教練劉孟竹直言能打出競爭力最大關鍵是團隊共砍進本屆參賽隊伍之最的69顆三分球，他對球員表現讚譽有加，並以這批球員為榮，主力游艾喆則成為本屆抄截王、助攻王，高錦瑋在總得分榜高居第3。

台灣隊小組賽前兩場不敵立陶宛、巴西，其中巴西是本屆男籃銀牌，而立陶宛在7-8名排名賽，以99：66痛宰南韓，顯見巴西、立陶宛水準遠勝亞洲國家。

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在小組賽前兩場輸球，台灣球員沒有洩氣，在預賽最終戰以97：84打敗地主中國，堪稱本屆代表作，也提升團隊士氣。

進入排名賽，台灣大勝南非38分，取得爭9至12名的資格，可惜3分差不敵波蘭，只能搶奪11名。台灣隊昨靠張鎮衙砍7顆三分球，擊敗有4位混血球員助拳的日本，以第11名作收，超越2017年隊史最佳第13名成績。

值得一提的是，台灣在國際賽無高度優勢，劉孟竹組隊前以能投三分球的球員為主，盼利用外線、速度跟對手搏鬥，團隊6場轟69顆三分球，是本屆參賽球隊之最，也是這批球員能有本錢跟世界各國拚鬥的關鍵。

劉孟竹指出，能在世大運贏得3場真的很不容易，最大關鍵是三分球有發揮，這也是亞洲球隊想要跟高大歐美隊伍抗衡的辦法，雖未能樹立前進8強里程碑，但球員表現更是值得肯定。

在個人獎項，主控游艾喆6場送出46次助攻，以場均7.7助攻成為本屆助攻王，以及6戰完成19次抄截、場均3.2次抄截，也是大會抄截王。新球季從T1台啤雲豹出發的高錦瑋證明身手，6戰進帳96分，總得分並列第3，場均得分16分居第4，另外場均3.2顆三分球則居第2。

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