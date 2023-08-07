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世大運網球》各得3金大贏家 吳芳嫺流鼻血、許育修展自信

2023/08/07 06:57

許育修 （左起）、吳芳嫺贏得世大運混雙金牌。（教練何國龍提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 江山代有才人出！成都世大運網球賽事落幕，實力堅強的台灣隊不但破天荒開起「五金行」，首度參賽的吳芳嫺、許育修各得3金，更成為全隊最大贏家，賽後吳芳嫺居然流鼻血，所幸僅虛驚一場；至於許育修則打出自信心，期待杭州亞運再創佳績。

週日晚間壓軸混雙決賽，許育修／吳芳嫺克服客場劣勢，歷經搶十扳倒中國地主，由於世大運網球男、女團採取積分制，寶島連帶開出金喜，讓本屆全都是首度出賽的菜鳥軍團，戲劇性創下女雙、男雙、混雙、男團、女團多達5金的世大運隊史最佳戰績，外加女單1銀1銅，甚至把2017年台北世大運4金1銀2銅紀錄給比下去。賽後如釋重負的吳芳嫺，喜極而泣意外流鼻血，一度嚇壞隊友們，「早上楊亞依女單決賽輸了，我們要搶女團金牌，最後混雙非贏不可，偏偏又下大雨，比賽從下午順延到晚上，壓力真的越來越大。」她認為自己精神狀態或許繃太緊，歷經激戰突然放鬆，情緒一上起鼻子反而流點血，所幸很快止住，問題並不嚴重。

至於24歲的許育修大器晚成，過去兩屆世大運無緣參賽，沒想到如今首度為國出征，就扮演接連奪金頭號功臣，「代表國家出擊，和打職業賽的感覺完成不同，很想多幫台灣拿金牌，也非常開心能協助隊友，一起達成最後混雙使命。」帶領台灣女將的教練何國龍，感謝年輕球員爭氣，「很開心創下5金歷史紀錄，讓我可以退休了。這都是球員們的功勞，大家團結又可愛，不管場上或場外都努力不懈，才能收獲如此豐碩的成果。」

許育修 （左起）、吳芳嫺世大運處女秀就各得3金。（教練何國龍提供）

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