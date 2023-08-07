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MLB》張育成大秀守備功力！紅襪兵敗如山倒1：13遭藍鳥啄破

2023/08/07 07:58

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪迎戰藍鳥三連戰最終戰，藍鳥全場火力展示，一共敲出16支安打，把波士頓芬威球場當多倫多主場在打，最終以13：1打爆紅襪。我國好手張育成今未先發，在比賽後段上場代打2打數繳白卷，並上演一次精彩守備。

紅襪今擊出8支安打，包含重回先發打線的維杜戈（Alex Verdugo）猛打賞與卡薩斯（Triston Casas）在4局下的陽春砲，然而團隊全場共7次得點圈打擊機會，無奈沒有任何適時一擊，整場比賽就只靠卡薩斯的全壘打攻下1分。

紅襪今派出柏納帝諾（Brennan Bernardino）假先發，他投1局被敲2安飆2K無失分後退場，然而接替登板的新秀左投墨菲（Chris Murphy）慘遭藍鳥震撼教育，僅投2.1局送出2保送，還被狂敲7安，包括新人施奈德（Davis Schneider）生涯第二轟，一口氣失掉6分。

紅襪隨後再換上路維拉（Mauricio Llovera）也無法止血，他1.1局也失掉5分。紅襪5局打完就陷入1：11落後，在第9局還派上內野手雷耶斯（Pablo Reyes）投球，最終在自家主場遭到血洗。

我國好手張育成今日並未先發出賽，而是在5局下代打德佛斯（Rafael Devers），並敲出二壘滾地出局，隨後留在場上鎮守游擊。6局上更大秀守備功力，接球後行進間轉身快傳一壘刺殺德容（Paul DeJong）。

張育成美技守備影片請點此

8局下張育成第二次上場打擊，擊出中外野平飛球遭到接殺。此役張育成2打數0安打，賽後打擊率降至0.162；而紅襪近期吞下一波4連敗，近8戰更是只拿1勝。

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