MLB》只差大谷翔平1轟！勇士重砲453英呎怪力彈 本季第39轟出爐



39th home run and 96th RBI of the season for Matt Olson. pic.twitter.com/5B9gLblDfF — Bally Sports: Braves （@BravesOnBally） August 6, 2023

〔體育中心／綜合報導〕太猛了！勇士明星重砲歐森（Matt Olson）今日再度炸裂，連續2天開砲，本季第39轟出爐，緊咬全壘打王大谷翔平。

歐森這發全壘打出現在3局上半，棒打小熊投手史帝爾（Justin Steele），逮中一顆偏高83.5英哩滑球，夯出中右外野方向2分彈，本季第39轟出爐，擊球初速110.1英哩（約177公里）、飛行距離453英呎，幫助球隊先馳得點。

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歐森。（美聯社）

勇士雖然靠著歐森開轟率先破蛋，但小熊3下馬上追平比數，歐森5上再度建功，敲出左外野超前安打，率領球隊取得3：2領先，不過小熊此戰韌性十足，5下就還以顏色，而且灌進3分大局，一口氣逆轉戰局，終場勇士以4：6輸球，苦吞2連敗。

歐森今日4打數敲2安，貢獻3分打點，跑回1分，選到1保送，單場3度上壘，賽後打擊率為0.264。歐森本季已累積39轟，全聯盟排名第二，僅次大谷翔平的40轟，只剩下1轟的差距。

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