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MLB》51億左投2.2局丟5分又傷退 太空人單場4轟力克洋基

2023/08/07 08:31

羅冬傷退。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與太空人系列戰最終戰，洋基派出明星左投羅冬（Carlos Rodon），沒想到他僅投2.2局就狂丟5分還提前傷退，即便洋基全場一路苦追，但太空人火力全開，全場敲出4發全壘打，終場9：7擊敗洋基。

洋基1局下靠著托瑞斯（Gleyber Torres）開轟先馳得點，但2局上羅冬馬上挨了梅耶斯（Jake Meyers）與阿瓦雷茲（Yordan Alvarez）2發全壘打失5分，並在解決塔克（Kyle Tucker）後受傷退場，賽後報導為左大腿筋傷勢，將接受MRI檢查。

4局下洋基在滿壘時靠著巴德（Harrison Bader）敲安與1次觸身球和2次四壞保送，一口氣攻下4分追平戰局。然而6局上，第三任投手佩雷塔（Wandy Peralta）大放火，先是在一、三壘以人時遭梅耶斯單場雙響砲狙擊，接著又被馬度納多（Martin Maldonado）擊出陽春砲，一下子又以5：9落後。

洋基在6局下與8局下分別再進帳1分，9局下麥金尼（Billy McKinney）率先獲得保送，不過包爾斯（Jake Bauers）與賈吉（Aaron Judge）連吞2K，接著托瑞斯又選到保送，得點圈進攻機會輪到「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），他擊出深遠中外野飛球被接殺，洋基無緣扳平而吞敗。

羅冬今先發2.2局被敲出3支安打，有2支是全壘打造成重傷害，送出2次保送與5次三振，因突然受傷而退場。他歸隊至今6場先發僅拿下1勝4敗，防禦率高達7.33，如今再度受傷，不僅讓洋基再失去一名先發戰力，近季後賽的機率也日漸渺茫。

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