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MLB》狂！藤浪晉太郎猛飆165公里火球 創日本投手在大聯盟最速紀錄

2023/08/07 09:24

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今日以2：0完封大都會，拉出火燙4連勝，日籍投手藤浪晉太郎後援1局無失分，最快球速猛飆102.6英哩（約165公里）火球，創下日投在大聯盟最速紀錄。

藤浪晉太郎今在8局上半登板，當時球隊2：0領先，藤浪此役控球絕佳，接連對阿隆索（Pete Alonso）、史都華（DJ Stewart）投出3球三振，隨後讓納瓦耶茲（Omar Narvaez）敲出游擊飛球出局，僅用9球讓對手三上三下，表現亮眼。

藤浪晉太郎。（美聯社）

藤浪今日後援1局無失分，用了9顆球都是好球，沒有被敲安，投出2次三振，摘下本季第4次中繼成功，這也是他轉戰金鶯後，首度進帳中繼成功，賽後防禦率下修至7.76。

日媒《日刊體育》指出，藤浪讓史都華揮空三振的一球，球速高達102.6英哩（約165公里），創下生涯在大聯盟最快球速，也是日本投手在大聯盟最速紀錄，日媒也補充表示，天使二刀流球星大谷翔平在大聯盟最快球速為101.4英哩（約163公里）。

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