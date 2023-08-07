晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》鄭宗哲敲安還貢獻2打點 2A連14戰安打、打擊率逼近3成（影音）

2023/08/07 08:59

鄭宗哲。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，今日延續火燙手感，先發再度有安打演出，連續14場比賽有安打，還展現選球眼與貢獻打點，上演全方位好表現。

今日海盜2A續戰巨人2A，鄭宗哲持續鎮守游擊，並調整到中心打線第三棒，首打席揮空三振，3局下第二打席，鄭宗哲在一、三壘有人下突襲短打上壘，用內野安打幫助球隊攻下1分。

5局下第三打席，鄭宗哲連續選掉4顆壞球保送上壘，7局下第四打席敲出左外野高飛犧牲打，單場億2分打點進帳。所屬球隊在投手群崩盤下，以4：13落敗。

鄭宗哲此役2打數有1支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點，賽後打擊率上升至0.281。鄭宗哲在2A已經連續14戰有安打表現，8月打擊率來到0.409；守備方面，鄭宗哲今把握4次守備機會沒有失誤，攻守兩端皆穩定輸出。

老虎高階1A小將李灝宇今以先發指定打擊第三棒出戰，但最終因雨延賽；巨人3A好手鄧愷威今先發出戰響尾蛇，主投4局被敲2安包含1轟，送出3K與4次保送（1次觸身球），失掉3分自責分吞敗，賽後防禦率3.72。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。