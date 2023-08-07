MiLB》鄭宗哲敲安還貢獻2打點 2A連14戰安打、打擊率逼近3成（影音）

鄭宗哲。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，今日延續火燙手感，先發再度有安打演出，連續14場比賽有安打，還展現選球眼與貢獻打點，上演全方位好表現。

今日海盜2A續戰巨人2A，鄭宗哲持續鎮守游擊，並調整到中心打線第三棒，首打席揮空三振，3局下第二打席，鄭宗哲在一、三壘有人下突襲短打上壘，用內野安打幫助球隊攻下1分。

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RBI Bunt Single by SS Tsung-Che Cheng @AltoonaCurve #LetsGoBucs pic.twitter.com/QFYhcm9GKg — Pittsburgh Pirates Player Development Report （@PGHplayerDev） August 6, 2023

5局下第三打席，鄭宗哲連續選掉4顆壞球保送上壘，7局下第四打席敲出左外野高飛犧牲打，單場億2分打點進帳。所屬球隊在投手群崩盤下，以4：13落敗。

鄭宗哲此役2打數有1支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點，賽後打擊率上升至0.281。鄭宗哲在2A已經連續14戰有安打表現，8月打擊率來到0.409；守備方面，鄭宗哲今把握4次守備機會沒有失誤，攻守兩端皆穩定輸出。

老虎高階1A小將李灝宇今以先發指定打擊第三棒出戰，但最終因雨延賽；巨人3A好手鄧愷威今先發出戰響尾蛇，主投4局被敲2安包含1轟，送出3K與4次保送（1次觸身球），失掉3分自責分吞敗，賽後防禦率3.72。

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