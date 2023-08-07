MLB》歡迎來到大聯盟！紅人新秀生涯前2球都挨轟創罕見紀錄（影音）

理查森（左）生涯前2球都挨轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今與國民交手，在賽前宣布拉上農場第25號新秀右投理查森（Lyon Richardson），並由他掛帥先發。想不到他的初登板的前2球就遭到震撼教育，創下罕見的難堪紀錄。

理查森1局上面對阿布拉姆斯（CJ Abrams），第一球95.5英里偏高速球就被逮中，形成右外野全壘打；下一棒湯瑪斯（Lane Thomas）又鎖定該打席第一球，96.7英里速球再度被扛出左外野大牆。

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23歲的理查森的大聯盟生涯前2球皆慘遭砲轟，根據《美聯社》指出，理查森是自1999年，大聯盟引進艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau）的逐球統計數據後，史上首位在生涯前2球都挨轟的投手。《OptaSTATS》則指出，在過去50個球季中，理查森更是唯一在生涯前2球都挨轟的投手。

「作為開路先鋒，我當時正在等快速球。」首局首打席首球開轟的阿布拉姆斯表示，「我相中了一個紅中偏高的進壘點，咬得也相當紮實。」接著「背靠背」開轟的湯瑪斯則說：「在他身後再次敲出漂亮全壘打實在太酷了。」

理查森大聯盟初登板投了3局，被擊出4支安打包含兩轟失4分，送出3次保送與2次三振，防禦率12.00。即便紅人靠著沃托（Joey Votto）與佛里朵（TJ Friedl）回敬兩轟，但國民最終仍以6：3獲勝。

The @Nationals go back-to-back on the first two pitches of the game. pic.twitter.com/3DFyQLLfzK — MLB （@MLB） August 6, 2023

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