MLB》歡迎來到大聯盟！紅人新秀生涯前2球都挨轟創罕見紀錄（影音）

理查森(左)生涯前2球都挨轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人今與國民交手,在賽前宣布拉上農場第25號新秀右投理查森(Lyon Richardson),並由他掛帥先發。想不到他的初登板的前2球就遭到震撼教育,創下罕見的難堪紀錄。

理查森1局上面對阿布拉姆斯(CJ Abrams),第一球95.5英里偏高速球就被逮中,形成右外野全壘打;下一棒湯瑪斯(Lane Thomas)又鎖定該打席第一球,96.7英里速球再度被扛出左外野大牆。

23歲的理查森的大聯盟生涯前2球皆慘遭砲轟,根據《美聯社》指出,理查森是自1999年,大聯盟引進艾里亞斯運動統計機構(Elias Sports Bureau)的逐球統計數據後,史上首位在生涯前2球都挨轟的投手。《OptaSTATS》則指出,在過去50個球季中,理查森更是唯一在生涯前2球都挨轟的投手。

「作為開路先鋒,我當時正在等快速球。」首局首打席首球開轟的阿布拉姆斯表示,「我相中了一個紅中偏高的進壘點,咬得也相當紮實。」接著「背靠背」開轟的湯瑪斯則說:「在他身後再次敲出漂亮全壘打實在太酷了。」

理查森大聯盟初登板投了3局,被擊出4支安打包含兩轟失4分,送出3次保送與2次三振,防禦率12.00。即便紅人靠著沃托(Joey Votto)與佛里朵(TJ Friedl)回敬兩轟,但國民最終仍以6:3獲勝。

The @Nationals go back-to-back on the first two pitches of the game. pic.twitter.com/3DFyQLLfzK