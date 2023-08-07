MLB》前洋基重砲扛433英尺特大轟！轉戰教士後15轟海放全聯盟捕手（影音）

桑契斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士今對上道奇，捕手桑契斯（Gary Sanchez）敲出轟出本季、也是來到教士後的第15發全壘打，然而儘管教士單場敲出2轟，但2發都是陽春砲，最終不敵火力旺盛的道奇，以2：8吞敗。

桑契斯今擔任先發第八棒，在3局下鎖定道奇新同學林恩（Lance Lynn）的偏高曲球，一棒掃出左外野，這發陽春砲擊球初速108.7英里，飛行距離433英尺。

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30歲的桑契斯季初與巨人簽下小聯盟約，但苦等不到上大聯盟的機會，決定與巨人分道揚鑣轉戰大都會。到了大都會後卻也只出賽3場就被DFA，隨後教士將其撿走，並在美國時間5月30日開始替教士出賽。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自美國時間5月31日至今，桑契斯一共敲出15發全壘打，這段時間沒有任何捕手超越桑契斯。

然而桑契斯這發全壘打，僅幫助教士將比分縮小為5分差，因為道奇在2局打完就豪取6分，包括新同學羅沙里歐（Amed Rosario）與佛里曼（Freddie Freeman）開轟。教士僅在7局下靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）陽春砲再添一分；道奇則是在8、9兩局靠著貝茲（Mookie Betts）陽春砲與老同學赫南德茲（Kike Hernandez）二壘安打再下兩城，在客場輕取教士。

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