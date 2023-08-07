MLB》正面對決賞大谷翔平2張老K！水手新秀討厭保送：想和他較量

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今於延長賽以2：3不敵水手，24歲新秀右投B.米勒（Bryce Miller）面對天使打線，主投5局就狂飆10張老K僅失1分，表現出色。而他對上二刀流巨星大谷翔平更是毫不畏懼，賞了大谷2次三振。

B.米勒今首度對決40轟全壘打王大谷翔平，首打席由大谷佔上風，在1出局時鎖定97.3英哩速球，敲出中外野方向強勁安打，隨後摩斯塔卡司（Mike Moustakas）敲安送回大谷追平比分。

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不過接下來兩個打席，B.米勒都用內角低的滑球取得三振，讓大谷頻頻吃鱉。賽後他接受日媒《Full Count》採訪，被問及那兩顆滑球是否為他本季投出最好的滑球，他滿臉笑容地點頭稱是，「我投到理想的進壘點，如果能把球壓在低角度，就會有不錯的結果，將滑球控制好也是我這禮拜的目標。」

strikeouts for Bryce Miller. pic.twitter.com/Dy2kcHOqpJ — ROOT SPORTS™ | NW （@ROOTSPORTS_NW） August 6, 2023

截至目前，大谷翔平共獲得全聯盟最多的14次敬遠保送，他還曾在4日的比賽中在壘上無人時遭敬遠。不過今天絲毫不見B.米勒閃躲大谷的意思，他表示，「全聯盟都傾向避免與他正面對決，但我想和他較量，我討厭保送任何對手。」至於對大谷飆出2次三振，B.米勒笑回：「感覺很棒！」

值得一提的是，B.米勒與天使新秀希爾賽（Chase Silseth）在今天先發中都送出至少10次三振，成為自1901年以後，第二度有兩名新秀投手同場狂飆10K。上一次發生在1906年，當時庫姆斯（Jack Coombs）與哈里斯（Joe Harris）各送出18與14K。

B.米勒。（法新社）

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