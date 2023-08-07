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中職》3連霸富邦勇士來了！「野獸」林志傑開球 守護悍將新莊城堡

2023/08/07 11:12

富邦悍將下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19日（六）、8月20日（日）登場。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕萬眾矚目，悍將、勇士再度齊聚！富邦悍將下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19日（六）、8月20日（日）登場，由率領勇士拿下PLG總冠軍三連霸的總教練許晉哲領銜，包括林志傑、蔡文誠、周桂羽等勇士球星與悍將家人們一起悍衛新莊城堡，主題日將舉辦簽勇士球星與Fubon Angels簽名會，熱區球迷還能獲得「勇將聯名應援TEE」！

去年球季富邦悍將與富邦勇士首度進行聯名主題日「缺一不可・勇士將臨」，受到球迷熱烈好評，今年臺北富邦勇士勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成三連霸成功建立勇士王朝，連續三年高舉冠軍金盃稱霸籃壇，今年「悍衛城邦・勇士將臨」，要與悍將家人們共同悍衛新莊城堡！

去年主題日因雨延賽，勇士們雖來到球場與悍將們相見歡，但無緣為比賽開球，讓球星們大嘆可惜，希望這回主題日別再錯過，8月19日（六）將由勇士人氣王「野獸」林志傑擔任開球嘉賓，8月20日（日）由總教練許晉哲、賴廷恩為比賽開出好球，勇士們來到新莊城堡為悍將加持，分享冠軍榮耀！

勇士降臨新莊城堡，與家人們近距離互動絕不可少！主題日兩天都將在二樓場外舞台舉辦勇士球星簽名會，只要當日購買勇士悍將聯名商品，最終消費金額達3000元，可憑結帳順序獲得簽名會資格券，每次結帳限換一張，8月19日（六）由林志傑領銜，與蔡文誠、呂宗霖一同為悍將家人簽名，8月20日（日）則由總教練許晉哲帶領賴廷恩、林孟學、周桂羽、謝宗融等球星降臨，兩天皆會有Fubon Angels共同參與簽名會，簽名會名額每日限量80名。

悍將、勇士聯名主題日準備限定好禮要送給家人們，兩天熱區門票加價100元，只要出示內野熱區有價票券即可領取一件「勇將聯名應援TEE」，08/19 （六） 贈送「經典文字款」、08/20 （日）贈送「勇將擊拳款」，經典聯名潮流設計，無論是球場應援或日常穿搭都是首選！另外球迷入場即可領取「Slow Cow 酷牛舒壓機能飲」（數量有限，贈完為止），讓家人心情放鬆，專注享受球賽的美好時光。

勇士將臨新莊城堡，要打籃球絕對可以！悍將勇士聯手，賽前為家人們打造「控球MVP訓練營」，包括「運球密碼」、「準度挑戰」、「就要你的神反應」、「勇士神射手」等訓練項目，家人們只要憑訓練證完成3項訓練，即可獲得限量勇士應援好物，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

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