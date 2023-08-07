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MLB》貝茲、佛里曼驚人火力無極限！ 攜手創道奇隊史暌違94年壯舉

2023/08/07 11:47

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以8：2大勝教士，貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）都有開轟表現，2大球星還攜手寫下隊史罕見紀錄。

美媒《ESPN Stats & Info》指出，貝茲、佛里曼成為自1929年的赫曼（Babe Herman）和弗雷德里克（Johnny Frederick）以來，首對能在球季前110場比賽打完後，各自都繳出至少60支長打的道奇隊友，締造超狂紀錄。

佛里曼（左）、貝茲。（美聯社）

貝茲本季已出賽105場，合計411打數敲117支安打，包括29支二壘安、1支三壘安、30轟，有71分打點，打擊三圍.285/.386/.579，OPS為0.965。

佛里曼本季已出賽110場，目前仍是全勤，合計440打數敲149支安打，包括40支二壘安、2支三壘安、23轟，貢獻80分打點，打擊三圍.339/.416/.595，OPS為1.011。

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