MLB》貝茲、佛里曼驚人火力無極限！ 攜手創道奇隊史暌違94年壯舉

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以8:2大勝教士,貝茲(Mookie Betts)、佛里曼(Freddie Freeman)都有開轟表現,2大球星還攜手寫下隊史罕見紀錄。

美媒《ESPN Stats & Info》指出,貝茲、佛里曼成為自1929年的赫曼(Babe Herman)和弗雷德里克(Johnny Frederick)以來,首對能在球季前110場比賽打完後,各自都繳出至少60支長打的道奇隊友,締造超狂紀錄。

請繼續往下閱讀...

佛里曼(左)、貝茲。(美聯社)

貝茲本季已出賽105場,合計411打數敲117支安打,包括29支二壘安、1支三壘安、30轟,有71分打點,打擊三圍.285/.386/.579,OPS為0.965。

佛里曼本季已出賽110場,目前仍是全勤,合計440打數敲149支安打,包括40支二壘安、2支三壘安、23轟,貢獻80分打點,打擊三圍.339/.416/.595,OPS為1.011。

Freddie Freeman and Mookie Betts are the first pair of @Dodgers teammates to each have 60 extra-base hits through 110 team games since Babe Herman and Johnny Frederick in 1929. pic.twitter.com/E9iiKdZMHz