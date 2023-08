足球》神！梅西連3戰梅開二度 邁阿密國際PK大戰勝出挺進8強（影音）

梅西。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕邁阿密國際今於北美聯賽盃16強淘汰賽碰上達拉斯足球俱樂部,當家球星梅西(Lionel Messi)今天再度梅開二度。而雙方以4:4殺進PK大戰,梅西也把握第1點罰球,最終邁阿密國際以5:3在PK大戰中勝出,挺進8強。

梅西加盟邁阿密國際首戰替補上陣,於傷停補時第94分鐘自由球準絕殺,第二戰重返先發對陣也貢獻2記進球與1次助攻,幫助球隊以4:0大勝,兩場比賽就射進3球,32強對陣奧蘭多城再次梅開二度,率領球隊以3:1獲勝,晉級16強。

梅西今開賽6分鐘就攻入首球,不過達拉斯上半場靠著基格農(Facundo Quignon)與卡蒙戈(Bernard Kamungo)射進2球取得領先。下半場第63分鐘,貝拉斯科(Alan Velasco)定點射門得手將達拉斯領先擴大至3:1,隨後雙方各發生1次烏龍球,邁阿密國際仍2分落後。

