足球》神！梅西連3戰梅開二度 邁阿密國際PK大戰勝出挺進8強（影音）

梅西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密國際今於北美聯賽盃16強淘汰賽碰上達拉斯足球俱樂部，當家球星梅西（Lionel Messi）今天再度梅開二度。而雙方以4：4殺進PK大戰，梅西也把握第1點罰球，最終邁阿密國際以5：3在PK大戰中勝出，挺進8強。

梅西加盟邁阿密國際首戰替補上陣，於傷停補時第94分鐘自由球準絕殺，第二戰重返先發對陣也貢獻2記進球與1次助攻，幫助球隊以4：0大勝，兩場比賽就射進3球，32強對陣奧蘭多城再次梅開二度，率領球隊以3：1獲勝，晉級16強。

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梅西今開賽6分鐘就攻入首球，不過達拉斯上半場靠著基格農（Facundo Quignon）與卡蒙戈（Bernard Kamungo）射進2球取得領先。下半場第63分鐘，貝拉斯科（Alan Velasco）定點射門得手將達拉斯領先擴大至3：1，隨後雙方各發生1次烏龍球，邁阿密國際仍2分落後。

7' | Jordi Messi to put us on the board early in the match #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF （@InterMiamiCF） August 7, 2023

第80分鐘，邁阿密靠著法爾范（Marco Farfan）接獲梅西自由球頭槌破門，將比分縮小至1分差；第84分鐘梅西上演奇蹟，在右側自由球起腳射門，直接飛過門將佩斯（Maarten Paes）頭頂進球，邁阿密4：4踢平。

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN #DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF （@InterMiamiCF） August 7, 2023

北美聯賽盃踢平後將直接進入PK大戰，梅西率先主罰輕鬆破門，邁阿密國際5點主罰全數命中，而達拉斯則是在第2點未進球，最終邁阿密國際在PK戰大中，以5：3獲勝，勇闖8強。

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