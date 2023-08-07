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MLB》這是好球？主審「外角海」 天使教頭賽後怒噴：太糟糕了（影音）

2023/08/07 13:30

〔體育中心／綜合報導〕天使今以2：3敗給水手，陷入6連敗低潮，距離季後賽越來越遠，天使總教練奈文（Phil Nevin）賽後怒噴主審好球帶判決，直呼：「這太糟糕了。」

兩隊今日鏖戰到延長賽，水手在10局上半攻下超前分，天使10下最後反撲機會，倫弗洛（Hunter Renfroe）在球數2好2壞下，投手索塞多（Tayler Saucedo）投出一顆外角滑球，倫弗洛沒有揮棒，結果主審瓦倫丁（Junior Valentine）拉弓三振，根據大聯盟官網顯示，這顆球沒有進到好球帶。

下一棒瓦拉克（Chad Wallach）也面臨「外角海」情形，在球數1好2壞下，索塞多投出外角81.1英哩滑球，明顯是一顆壞球，但主審瓦倫丁「撿」了判好球，該打席最終瓦拉克敲出外野飛球出局，天使在10局下半三上三下，終場以1分之差飲恨。

天使總教練奈文。（資料照，USA TODAY Sports）

賽後受訪時，天使總教練奈文對主審的好球帶判決相當不滿，敲著桌子怒噴：「這太糟糕了，糟透了，真的太爛了，就是這麼回事，毫無疑問，這改變了比賽走向。」

不過奈文也表示：「我們有其他得分機會，有機會贏球，可惜沒有掌握住，欠缺適時一擊，好球帶判決不是我們輸球的主因，但這令人沮喪。」

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