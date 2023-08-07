格鬥》亞錦賽國家隊成立 宣誓為台奪首面獎牌

亞錦賽綜合格鬥國家隊選手今宣誓要為國奪牌。（記者蔡思培攝）

〔記者蔡思培／台北報導〕近來國內外綜合格鬥（MMA）蓬勃發展，亞奧理事會也宣布將綜合格鬥納入正式項目，亞錦賽綜合格鬥項目將於8月18日至20日在泰國曼谷登場，此次賽事台灣也有6位國家隊選手參加，也包括「最強護士」吳巧貞、「鬼殺隊隊長」李育昇。國手們今天合體宣誓要為國爭光，為台灣奪回MMA首面獎牌。

台北市議員應曉薇今與國家代表隊選手召開記者會，宣誓要在曼谷比賽中為台完奪下獎牌，應也感謝體育署、中華奧會的協助，期盼大家正視綜合格鬥運動，給選手鼓勵與更多資源。體育局長王泓翔也致贈「必勝拳擊手套」給選手，期許為國爭光。

中華民國綜合格鬥協會秘書長、國家隊教練鄭宇哲表示，台灣選手在亞洲業餘選手中排名都很前面，這次更徵招最黃金的陣容，選手們有決心要去奪下MMA首面獎牌，他預估這次至少可奪兩面獎牌。

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放棄金融業高薪轉戰MMA的黃育仁，曾出賽亞洲最大綜合格鬥賽事ONE FC，近年已從選手職轉居幕後推廣賽事，這次也無償擔任國家隊總教練，他更笑稱若缺一面獎牌乾脆自己下去比賽。黃表示，這次是亞奧會旗下主動接洽、邀請加入，也非常感謝體育署協助通過相關程序，讓選手能出賽。

代表隊中的唯一女選手吳巧貞，本身也是一名牙醫助理，她笑稱自己「上班救人，下班扁人」，她也向對手撂狠話表示，「這次比賽倉促沒有辦法買紀念品，會把對手的牙齒帶回來當紀念品！」

外號「鬼殺隊隊長」的李育昇，近來曾擔任網紅Toyz的拳擊教練，也曾參加網路拳賽「拳下星城」取得勝利。李認為，這次是首次代表國家比MMA比賽，一上場一定要贏，「我現在要出國替各位殺鬼！」希望能幫國家拿回獎牌。

王泓翔表示，綜合格鬥經過8年努力，終於被全世界看到，今年更是泰國亞錦賽比賽項目，綜合格鬥是新興運動項目，未來更是讓台灣在國際發光發熱的運動項目，他也預祝選手們取得佳績，體育局也會給予更多資源支持綜合格鬥。

此次國家隊選手還包括2022踢拳亞錦賽墊上79公斤組冠軍柳琮祐；外號「Baby Monster」的余至誠；曾獲全運會散打75公斤組冠軍、全民運格鬥柔術冠軍的「帝王」尤凱文；曾當選2022新北傑出運動員的「格鬥中東人」陶奕儒。

體育局長王泓翔（中藍衣者）致贈「必勝拳擊手套」給選手，期許為國爭光。 （記者蔡思培攝）

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