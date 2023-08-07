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世大運男籃》台灣擊敗中、日拿3勝第11名 南韓超爽只有1勝排第8

2023/08/07 13:51

台灣男籃在成都世大運打出隊史最佳11名。（資料照，大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男籃這次在成都世大運靠著年輕好手游艾喆、高錦瑋等人，擊敗實力不俗的中國、日本，本屆合計拿下3勝，聯手打出隊史最佳11名，反觀南韓本屆只拿1勝，就拿到第8名。

會形成如此差距，主要一開始的分組，15隊分成4組，台灣被分在與2017年冠軍立陶宛、本屆銀牌巴西和中國同組，分組前二才能晉8強，難度頗高，因為贏下中國後，以1勝2負，只排分組第三。

台灣進入排名賽，靠著大勝南非38分，在9到12名排名賽小輸波蘭3分，在第11名爭奪戰以2分差險勝日本，歷經6戰拿3勝，才辛苦拿到第11名。

至於南韓與芬蘭、亞塞拜然同隊，在分組就先得利，靠著贏下亞塞拜然的唯一1勝就以分組第二晉級，但進入淘汰賽後，先以22分之差敗給美國，在5到8名賽以11分差輸給羅馬尼亞，最終戰以33分差遭立陶宛屠殺，戰績1勝4負，還是拿到第8名。

拿下隊史最佳11名的台灣男籃，球員亮眼表現有目共睹，團隊69顆三分球為各國之最，而游艾喆場均7.7次助攻、3.2次抄截，都是數據榜榜首，高錦瑋每場16分排在第四，展現我與各國抗衡的競爭力。

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