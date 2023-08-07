中職》跑壘被改判讓富邦悍將賽後喊冤 聯盟賽務部今說明了

富邦悍將李宗賢跑在線內，遭判妨礙守備。（資瞭照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨富邦悍將和統一獅交手比賽，2局發生爭議，悍將打者李宗賢在壘上有人時擊出三壘滾地球，原本悍將因獅隊捕手陳重羽暴傳而得2分，但獅隊以「跑者跑在線內」理由申請重播輔助判決，之後裁判改判李宗賢妨礙守備。

賽後，富邦悍將總教練丘昌榮、領隊林華韋都有提出質疑，認為球先傳偏，並不構成妨礙守備。

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今天聯盟賽務部針對昨判決給出說明，表達經審視重播面確認李宗賢未依規定跑在三呎區內，影響守備員傳接球，依據規則5.09（a）（11）之規定改判出局。另外，針對是否擊中跑壘員才算妨礙，聯盟表示，總教練會議有詢問到是否要擊中擊跑員，裁判長明確回覆「不需要」，只要有違規就認定。

聯盟8月6日新莊球場統一@富邦例行賽，富邦選手李宗賢跑壘行為判決，賽務部說明如下：

一、二局下半富邦進攻。跑壘員攻佔滿壘，李宗賢揮擊成三壘滾地球，三壘手先傳向本壘封殺三壘跑壘員，捕手再傳向一壘企圖完成雙殺守備，一壘手林益全未能確實接捕傳球，李宗賢踏進一壘，原一、二壘跑壘員利用一壘手漏接傳球回本壘得分，李宗賢進佔三壘。

二、隨後統一隊針對擊跑員跑向一壘後段是否跑在三呎區內提出挑戰，技術委員室經審視重播面確認李宗賢未依規定跑在三呎區內，影響守備員傳接球，依據規則5.09（a）（11）之規定改判出局；本年度6月26日季中總教練會議亦有相關議決：「有關擊跑員跑向一壘後段，應依規定跑在三呎區內。」。

三、裁判員另再與技術委員室確認原一、二壘跑壘員之給壘。依據規則6.01（a）罰則說明：「若裁判員宣告擊球員、擊球跑壘員或跑壘員因妨礙出局時，其他的跑壘員除本規則另有規定外，應返回裁判員認定妨礙發生時所合法佔有的最後壘。」以及規則補述3.07：「……若不是遭最初守備傳球碰觸，除宣告擊跑員出局外，妨礙前之守備行為有效，壘上跑者應返回妨礙當時之佔有壘。」

經審視畫面認定原二壘跑壘員戴培峰於妨礙發生時尚未到達三壘，故宣告跑壘員應返回一、二壘。

四、相關棒球規則規條文如下

棒球規則5.09（a）（11）

跑在本壘與一壘之間的後半段，跑出三呎線外側或跑入界外線內側，裁判員認為對一壘的傳球採取接球動作之野手產生妨礙。此時為比賽停止球。

規則補述3.07：

【擊跑員跑離一壘區三呎線外干擾守備之妨礙】

擊跑員跑向一壘偏離三呎線外，遭野手最初（第一）傳球碰觸時，經裁判認定影響一壘手守備時，妨礙守備成立，比賽停止球，宣告擊跑員出局，壘上跑者返回原佔有壘；若不是遭最初守備傳球碰觸，除宣告擊跑員出局外，妨礙前之守備行為算，壘上跑者應返回妨礙當時之佔有壘。

另，針對是否擊中跑壘員才算妨礙，總教練會議有詢問到是否要擊中擊跑員，裁判長有明確回覆「不需要」，只要有違規就認定。

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