足球》9月8日迎戰菲律賓 台灣男足總帥：最佳陣容捍衛主場

台灣男足6月逼和泰國後，9月即將迎戰菲律賓。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國足球協會9月8日將於高雄國家體育場舉辦今年第2場主場國際積分邀請賽，邀請同樣在亞洲實力不俗的菲律賓男足國家代表隊來台交流，回鍋帶領台灣隊的「魔法教頭」懷特（Gary White）表示，9月賽事會全力以最佳陣容來整合應戰，包含旅外好手招募，並將持續打造磨合台灣隊的陣型與文化，希望與地主球迷一起帶著最強氣勢進入世界盃資格賽事。

台灣男足先前6月16日迎來久違的主場賽事，與亞洲勁旅泰國歷經90分鐘激戰，從一開始旅外選手蔡立靖進球領先，再被客隊泰國倒趕兩球超前，最後關鍵時刻吳彥澍助攻陳庭揚頭錘逼和對手，足讓全場球迷大呼過癮。兩天後台灣男足出征菲律賓客場國際友誼賽，在總教練懷特率領下，吳彥澍、游耀興、林明偉等年輕好手接連進球助威，硬是扳回落後局勢逆轉奪勝，如今能否擋住復仇心切的菲國軍團來襲？備受各界矚目。

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此次主場國際積分邀請賽，也是2026年美加墨世界盃資格賽第一輪的前哨戰，我國足協在體育署國際組協助下，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技戰術，積極備戰10月即將進行的世界盃資格賽首輪賽事，屆時台灣隊將對上東帝汶，雙方進行一主一客兩場對戰，勝者資格賽第二輪與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞爭取晉級下一輪門票。

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