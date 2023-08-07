晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》9月8日迎戰菲律賓 台灣男足總帥：最佳陣容捍衛主場

2023/08/07 14:08

台灣男足6月逼和泰國後，9月即將迎戰菲律賓。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國足球協會9月8日將於高雄國家體育場舉辦今年第2場主場國際積分邀請賽，邀請同樣在亞洲實力不俗的菲律賓男足國家代表隊來台交流，回鍋帶領台灣隊的「魔法教頭」懷特（Gary White）表示，9月賽事會全力以最佳陣容來整合應戰，包含旅外好手招募，並將持續打造磨合台灣隊的陣型與文化，希望與地主球迷一起帶著最強氣勢進入世界盃資格賽事。

台灣男足先前6月16日迎來久違的主場賽事，與亞洲勁旅泰國歷經90分鐘激戰，從一開始旅外選手蔡立靖進球領先，再被客隊泰國倒趕兩球超前，最後關鍵時刻吳彥澍助攻陳庭揚頭錘逼和對手，足讓全場球迷大呼過癮。兩天後台灣男足出征菲律賓客場國際友誼賽，在總教練懷特率領下，吳彥澍、游耀興、林明偉等年輕好手接連進球助威，硬是扳回落後局勢逆轉奪勝，如今能否擋住復仇心切的菲國軍團來襲？備受各界矚目。

此次主場國際積分邀請賽，也是2026年美加墨世界盃資格賽第一輪的前哨戰，我國足協在體育署國際組協助下，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技戰術，積極備戰10月即將進行的世界盃資格賽首輪賽事，屆時台灣隊將對上東帝汶，雙方進行一主一客兩場對戰，勝者資格賽第二輪與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞爭取晉級下一輪門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。