MLB》遊騎兵明星三壘手遭176KM強襲球擊中手指 最慘例行賽將報銷

榮格。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵明星三壘手榮格(Josh Jung)在今天對上馬林魚的比賽中,於第6局處理索勒(Jorge Soler)的109.4英里(176公里)強勁平飛球時,不慎擊中左手,他在轉傳二壘封殺後就傷退,經X光檢查確定拇指骨折。

Rangers announce that Josh Jung has a broken left thumb as a result of this play pic.twitter.com/6ksAv4I0WM