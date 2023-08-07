MLB》遊騎兵明星三壘手遭176KM強襲球擊中手指 最慘例行賽將報銷

榮格。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵明星三壘手榮格（Josh Jung）在今天對上馬林魚的比賽中，於第6局處理索勒（Jorge Soler）的109.4英里（176公里）強勁平飛球時，不慎擊中左手，他在轉傳二壘封殺後就傷退，經X光檢查確定拇指骨折。

Rangers announce that Josh Jung has a broken left thumb as a result of this play pic.twitter.com/6ksAv4I0WM — Barstool Baseball （@StoolBaseball） August 6, 2023

目前榮格具體回歸時間仍未出爐，但《MLBTR》指出，通常此類傷勢如果需要手術治療，通常需要6至8週的康復期，而這恐將導致榮格剩餘例行賽報銷，但仍取決於骨折性質與嚴重程度。

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遊騎兵目前以66勝46敗暫居美西第一，若順利奪下分區冠軍，進入分區系列賽前將會有一週的輪空，屆時榮格可望重新加入球隊。然而美西還有著衛冕軍太空人以2.5場勝差緊追在後，對於遊騎兵來說，失去這位打擊三圍.274/.323/.489、扛出22轟的明星新秀絕非好消息。

約一週前，遊騎兵才傷了主力捕手海姆（Jonah Heim），由於他恐怕無法在剩餘賽季回歸，遊騎兵也在交易大限前向海盜與教士分別交易黑吉斯（Austin Hedges）與普拉維奇（Kevin Plawecki）兩名捕手。但榮格卻在交易大限過後受傷，遊騎兵迫不得已只好從3A拉上農場第14號新秀歐涅拉斯（Jonathan Ornelas）。

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