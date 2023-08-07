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籃球》林書豪將轉戰蒙古聯賽？經紀公司回應了

2023/08/07 14:38

林書豪。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕結束上季PLG高雄鋼鐵人賽程，林書豪近日返美訓練，他的下一站也備受關注，有媒體報導，豪小子將加盟蒙古聯賽，但他的經紀公司表示，目前沒有接獲消息，有消息都會對外公布。

林書豪上季共出賽19場，場均打37分鐘，可得到26.3分、8.4籃板、8.8助攻，幫助鋼鐵人從原本2勝17負的谷底狀態起死回生，還差點打進季後賽，不過，他未直接選擇續留鋼鐵人，而是成為自由球員。

即使新東家還未揭曉，林書豪仍努力訓練，近日他也在社群媒體放上在紐約訓練的照片，並寫下回到最初起點，令人懷念過往，畢竟這是他在尼克打出「林來瘋」的地方。

擁有全能身手的林書豪是不少球隊覬覦的球員，先前PLG新北國王在選秀沒有挑外籍生，總經理毛加恩曾說過，確實是要空出華裔球員名額，就是要全力爭取豪小子，但目前並未有更進一步的消息，反倒是有中媒先放出林書豪會加盟蒙古聯賽的傳聞，還有媒體做好合成圖。

針對此傳聞，林書豪所屬經紀公司表示，目前沒有接獲消息，若有最新消息也會對外公布。

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