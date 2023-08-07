MLB》砲轟前東家「毫無規矩可循」 洋基新同學讚揚條紋軍球隊文化

洋基新同學米德爾頓批評白襪隊內毫無規矩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在交易大限前向大清倉的白襪換來後援投手米德爾頓（Keynan Middleton），今日接受訪問時，他抨擊前東家白襪本季之所以毫無競爭力，與球隊文化的問題有關，更爆料有名新秀時常在牛棚裡大打瞌睡。

米德爾頓在交易大限前一天被交易到洋基，本季與白襪簽下小聯盟合約的他表現出色，然而白襪今年戰績為45勝68敗，對此米德爾頓表示，「我們加入這支球隊時沒有任何規矩，如果沒有規定或準則可循，又有誰能維護球隊文化？」

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米德爾頓直言，白襪隊內許多人都在按照自己的方式行事，「根本毫無規矩可言，你又如何對這些發表意見？」他甚至爆料，「有新秀在比賽中打瞌睡，有人缺席球隊會議，有人缺席投手守備訓練，但發生這些事情卻都沒有任何後果。」

根據《ESPN》報導，多方消息皆證實米德爾頓的說法，消息指出有一名投手在比賽進行中睡著，還有球員翹掉守備練習。被媒體問及有關米德爾頓的言論，白襪隊沒有做出回應。

白襪時期的米德爾頓。（資料照，法新社）

米德爾頓在今天對上太空人的比賽中，後援2局飆出3K沒有被敲安打。他賽後也讚賞洋基的球隊文化，「當我知道自己被交易時，我剃了鬍子。因為我準備按照他們的規矩打球，我只想贏球。你會很清楚這裡的準則，你知道不能遲到，因為那不會有好下場。」

米德爾頓透露，白襪的紀律問題已經不是本季才發生的事情，他指出球隊文化滯後的原因之一，是因為像林恩（Lance Lynn）與葛雷夫曼（Kendall Graveman）等球員在春訓期間去參加經典賽，「你需要領袖來創造文化，那些參加WBC的人就是我們的領袖，是我認為能夠維護文化的人。球隊沒有凝聚力。我們應該在春訓期間找到我們各自扮演的角色。」

被問及白襪究竟存在何種缺陷，米德爾頓回答，「總之就是領導力，有些球員該發聲時卻悶不吭聲。」而洋基明天將與白襪展開系列戰，米德爾頓對自己所身處的新環境感到高興，「我來這裡前就聽說過，我想剃鬍子嗎？當然不想！但我必須這麼做，因為我想成為洋基的一份子，這是毫無疑問的。」

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