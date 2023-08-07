MLB》狂飆165公里創日投最速紀錄！ 金鶯主帥絕讚藤浪晉太郎

藤浪晉太郎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日籍投手藤浪晉太郎今日猛飆102.6英哩（約165公里）火球，締造日投在大聯盟最快球速紀錄，賽後獲得主帥海德（Brandon Hyde）絕讚。

藤浪晉太郎今日後援1局無失分，讓對手三上三下，而且控球絕佳，用了9顆球都是好球，投出2次三振，摘下本季第4次中繼成功，防禦率下修至7.76。

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藤浪此戰最快球速102.6英哩，創下生涯在大聯盟最快球速，也是日本投手在大聯盟最速紀錄，創下歷史新頁。

金鶯主帥海德賽後也大力讚賞藤浪的表現，「太棒了，這是我在藤浪身上看過最好的投球表現，太驚人了，完全展現統治力。」

海德表示：「藤浪先前有過一些不錯的表現，也有幾次投得比較掙扎，但最近2次登板的表現都非常好，我為他感到驕傲，因為他之前在與藍鳥的比賽中遇到控球問題，現在他成功證明自己。」

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