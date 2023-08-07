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中職》「當你孤單會想起樂天」 張棟樑為阿迷趴開唱

2023/08/07 16:34

張棟樑受邀樂天桃猿主場阿迷趴開唱。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿首創「阿迷趴ARMY PARTY」，今年邁向第十一年，8月17日（四）、8月19日（六）及8月20日（日）三天將致敬阿迷趴，六日兩天賽後表演卡司一一登場，打造金曲棒球夜，邀請「微笑王子」張棟樑登全猿主場。

張棟樑2002年初試啼聲在馬來西亞參加《新秀大賽》出道，2005年其首張專輯作品《當你孤單你會想起誰》在全亞洲受到廣大歌迷喜愛；2006年首次參與浪漫偶像劇《微笑PASTA》拍攝擔任男主角並演唱片尾曲《北極星的眼淚》，人氣和收視皆膾炙人口，也榮獲年度偶像劇收視冠軍！2007年的《王子》專輯無論人氣和K歌繼續火紅！

張棟樑在2013年發行了《別再驚動愛情》專輯之後稍作休息，前往美國進修表演課程，調整生活和工作腳步，兩年多後2015年再次出發推出《怎樣的張棟樑》EP和2018年《最好的快要發生》EP。近期也開始繼續積極活躍起來，挑戰不同的舞台演出，今年2023最新EP《白夜克拉克》更是嘗試全新的歌路非常驚喜，鬆弛感的形象也令人驚艷！

張棟樑將在8月19日（六）桃園阿迷趴賽後表演現身壓軸演出，演唱《當你孤單你會想起誰》等經典金曲。張棟樑透過樂天球團說：「大家好久不見啦！期待即將在桃園阿迷趴的賽後演唱與大家見面！很開心可以見到大家！到時希望跟大家一起大合唱我的K歌哦！」

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